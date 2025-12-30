Un UCAM Murcia-Real Madrid, con el liderato en juego

Los UCAM Murcia-Real Madrid eran en el pasado duelos de gran desigualdad. Hasta era común que se dieran entre el líder y el colista de la competición. Pero desde hace unas temporadas nunca se ha dado esa situación. Con los murcianos consolidados en, al menos, el ecuador de la tabla, se han convertido en encuentros antipáticos para los madridistas. Y esta noche se va a dar en el Palacio de los Deportes, que estará lleno, una situación totalmente inusual: en la decimotercera jornada estará en juego el liderato de la ACB (21:00 horas, DAZN).

La culpa de que se dé esta extraordinaria situación la tiene el plantel de Sito Alonso, que llega al choque con un balance de diez victorias y solo dos derrotas después de lograr el pasado sábado en Granada el quinto triunfo consecutivo, que le da virtualmente la clasificación para la Copa del Rey. Además, entre competición doméstica y continental, ha salido ganador en catorce de sus últimos quince compromisos. Sigue batiendo récords un equipo con una clara seña de identidad: la defensa como base de sus éxitos. «La defensa y la lucha son irrenunciables, incluso cuando no hay acierto ofensivo. La imagen que queremos dar está por encima del resultado final», decía ayer el entrenador en la rueda de prensa previa, donde también expuso que «el apoyo del pabellón será determinante para generar presión al rival. Los llenos consecutivos reflejan el crecimiento y el momento histórico que vive el club».

Podrá contar con todos sus jugadores el técnico madrileño tras superar unos problemas físicos en el hombro Devontae Cacok para tratar de hacer frente a una de las mejores plantillas del continente, que este curso, tras un inicio dubitativo, ha logrado encadenar una racha de seis victorias consecutivas en ACB. «Ganar al Real Madrid exige el máximo nivel físico y competitivo. El equipo siempre sale con la ambición de competir contra cualquier rival, especialmente en casa», añadió.

A nivel estadístico, tanto uno como otro equipo están promediando casi idénticos números esta temporada. Solo en los tiros libres hay una diferencia más clara. Mientras que los madridistas están logrando un 84,17% de efectividad, los murcianistas están en 73,60%. En el resto existe una gran paridad. En ataque los blancos hacen 90,67 puntos por 90 de los universitarios; en tiros de campo, 46,78% por 46,66%; en tiros de dos, 58,02% por 56,12%; y en asistencias, 16,50 por 16,42. Donde sí que son mejores los murcianos es en defensa, con 79,08 puntos recibidos por 80,67 de su rival de hoy, y también en el rebote, con 28,25 en defensivos por 25,83 de los blancos, y 12,17 por 11,45.

El efecto Theo Maledon

Aunque el Real Madrid sigue liderado en el puesto de base por Facundo Campazzo, la incorporación del francés Theo Maledon le ha hecho crecer. Su adaptación fue rápida al plantel y desde su llegada, el equipo de Sergio Scariolo ha elevado su rendimiento. Pero son Mario Hezonja, Gabi Deck, Usman Garuba, Sergio Llull y Walter Tavares, al margen del director de juego argentino, los que siguen sosteniendo a un equipo donde el murciano Izan Almansa, que está en dinámica el equipo sub-22 que dirige Javi Juárez, ha disputado cinco encuentros, siendo una incógnita si será llamado hoy por Scariolo para jugar en su tierra y contra el equipo donde se formó por primera vez en su vida.

Homenaje a Rojas

Esta noche, además, también se rendirá homenaje a Sadiel Rojas, el jugador que más partidos ha disputado en ACB con la camiseta del UCAM Murcia, además de ser el máximo reboteador del club en la máxima categoría. Su dorsal con el número 27 se retirará y colgará del Palacio de los Deportes: «Me siento orgulloso y muy agradecido. Esto es una bendición y un gran honor. Murcia y este club son mi casa, me siento parte de la familia del UCAM Murcia CB. Muchos niños han crecido viéndome jugar durante diez años. Con disciplina, trabajo y una mentalidad que nunca se rinde se puede llegar muy lejos. Esa fue siempre mi forma de competir: luchar cada partido, cada entrenamiento y cada balón», expresó ayer el dominicano en rueda de prensa, donde estuvo acompañado por Alejandro Gómez, director general, y el entrenador.

«Nunca afrontó un partido pensando en perder, siempre creyó que se podía ganar a cualquier rival. Fue una pieza clave en la construcción de la identidad competitiva del equipo. Su camiseta permanecerá en el pabellón como recordatorio permanente del espíritu del club y servirá de referencia para jugadores, técnicos y afición en los momentos de dificultad», expresó el directivo sobre la figura del alero, de quien añadió Sito Alonso que «la retirada de la camiseta de Sadiel es un reconocimiento histórico para el club. Encarna al jugador sin negociación: esfuerzo, lucha y compromiso absoluto, defendiendo siempre al mejor jugador rival, sin ayudas y sin importar la diferencia física», apostilló.