Real Murcia: Gestionar el ruido del mercado de fichajes, un nuevo reto para Colunga

Uno de los grandes éxitos de Adrián Colunga en sus dos meses al frente del banquillo del Real Murcia ha sido ganarse la confianza de una plantilla que de un día para otro pasó de no ganar un partido con Joseba Etxeberria a ser prácticamente imparable. De hecho, desde que el asturiano tomara los mandos, el equipo grana ha sumado 19 puntos de 24 disputados, perdiendo solo el encuentro contra el Sabadell.

Pero cuando todo son sonrisas y buenas noticias dentro del vestuario, enero llegará con el siempre molesto ruido del mercado de invierno, y gestionar ese ruido será el próximo reto más inminente del técnico murcianista. Porque el Real Murcia ya busca nuevos refuerzos para mejorar su plantilla, y la llegada de fichajes supondrá la salida de algunos de los jugadores que ahora mismo forman parte del equipo entrenado por Colunga.

Dos fichas libres

Por ahora le servirá de alivio al preparador asturiano que el club cuenta con dos fichas séniors libres, una por la lesión de gravedad de Salveljich y la otra por la salida del brasileño Cadorini, quien hizo las maletas incluso antes del final de 2025. Esas dos licencias sénior permitirán al Real Murcia mejorar su plantilla con la llegada de dos jugadores mayores de 23 años, aunque la duda está ahora en saber en qué posiciones serán utilizadas, dadas las deficiencias en varias zonas del campo. Una de las grandes apuestas podría ser la de un delantero, sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo los granas solo cuentan con Flakus como ‘9’ puro.

¿Cuántos fichajes se van a hacer?

La otra incógnita del mercado es el número de fichajes que se van a realizar. Aunque la mejoría en la clasificación ha aliviado las necesidades deportivas, el club sabe que necesita apuntalar ciertas posiciones para poder aspirar a ser primeros, sin embargo, las distintas informaciones que se han deslizado desde Nueva Condomina no dejan una versión única, hablándose en unas ocasiones de tres incorporaciones y elevándose, en otras esa cifra, hasta las cinco caras nuevas. Teniendo en cuenta que hay dos fichas sénior disponibles -las mencionadas anteriormente-, si la apuesta es mayor, los responsables del Real Murcia tendrán que hacer sitio, y hacer sitio en el equipo grana desde la llegada de Felipe Moreno al mando consiste en despedir. Y esas cartas de despido suelen llegar en el último momento, enturbiando el ambiente en el vestuario.

A ese nuevo problema se tendrá que enfrentar Adrián Colunga en el siguiente mes de la competición, en el que los granas disputarán hasta cuatro partidos, dos de ellos ante rivales importantes como el Hércules y el Ibiza. Además de colaborar directamente en la contratación de los fichajes -el técnico forma parte de la comisión deportiva encargada de esas funciones-, también deberá que poner nombre a los futbolistas nominados a salir. Y ya hay varios jugadores que parecen tener todas papeletas para hacer las maletas.

Teniendo en cuenta que todo parece indicar que el primer fichaje será el extremo sub-23 del Valladolid Promesas Xavi Moreno, que llegaría cedido por el club vallisoletano, lo normal es que para hacer hueco al catalán, el Real Murcia ponga fin a la etapa de Zeka, fichaje veraniego de Asier Goiria y que apenas ha jugado 46 minutos. Lesionado desde el 1 de septiembre, volvía en Copa frente al Betis, pero se quedaba otra vez sin sumar ni un minuto ante el Europa en el último partido del año.

Habrá que ver si hoy, en el amistoso solidario ante el UCAM Murcia, Zeka es de la partida, si juega podrían ser sus últimos minutos con la camiseta grana y si no juega, pues se confirmará de forma inmediata que está en la puerta de salida.

La defensa es la otra posición a reforzar, y aquí hay otro jugador que tiene complicado continuar, viviendo una situación que ya sufrió el pasado curso. Y es que todo parece indicar que el club buscará una salida a Andrés López, sin minutos ni con la defensa a cuadro. Con Héctor Pérez destiando a quedarse en la primera plantilla -ayer se anunciaba su renovación hasta 2029-, Andrés López no tiene sitio, solo falta saber si saldrá cedido o si se rescindirá el contrato para que el zaguero inicie una nueva etapa.

Schalk, Antonio David...

Se habla mucho de mejorar la defensa y los extremos, pero lo cierto es que el Real Murcia también tiene algunas carencias en el centro del campo que han penalizado y mucho. Si se firma finalmente a algún pivote, habrá que ver en qué situación queda un Antonio David que no está cumpliendo con las expectativas. Otro de los futbolistas que como Zeka apenas se ha dejado ver por culpa de las lesiones es Schalk, por lo que el mediapunta de Breda tampoco tiene su continuidad garantizada.