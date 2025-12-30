Laura Gil: "Jugar delante de mi gente y en mi tierra es lo máximo"

Se fue de casa con 14 años y regresa con 33 y en plena forma. Laura Gil Collado (Murcia, 24 de abril de 1992) fue presentada como nueva jugadora del Hozono Global Jairis de Alcantarilla. Se trata, sin duda, del fichaje con más impacto mediático y deportivo desde que el club murciano ascendió a Liga Femenina Endesa, categoría donde cumple cuatro temporadas. "Volver a Murcia en este momento de mi carrera y hacerlo para jugar en el Hozono Global Jairis, es un orgullo enorme. He seguido el crecimiento del club y me hace especial ilusión formar parte de este camino", manifestó durante el acto de presentación oficial que se llevó a cabo en la sede de la empresa patrocinadora, donde estuvo acompañada por el presidente de la compañía, Manuel Martínez Ortuño, el presidente del club, Salvador Costa, el director general de Deportes, Fran Sánchez, y la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol.

Laura Gil no regresa a casa, ni mucho menos, para tener un fin de carrera cómodo. Pero sí para tenerlo entre los suyos porque "jugar delante de mi gente y en mi tierra es lo máximo", explicó la subcampeona olímpica, quien en 2007, cuando jugaba en el CB Capuchinos, fue captada para el programa Siglo XXI. En 2010 ya debutó en la máxima categoría con el Perfumerías Avenida para después pasar por Hondarribia, Beroil Burgos, Ricas Ecópolis, Cadí La Seu, de nuevo Perfumerías Avenida, club donde ha tenido tres etapas, Valencia Basket, Basket Landes de Francia y AZS UMCS Lublin polaco, donde ha jugado los últimos meses antes de comprometerse con el Hozono Jairis, al que se enfrentó en la EuroCup Women.

"Siempre he intentado representar a mi tierra con responsabilidad y con orgullo, y ahora tengo la oportunidad de hacerlo también desde la pista con un equipo que está haciendo historia en el baloncesto regional", manifestó también una Laura Gil que la pasada temporada decidió poner fin a su dilatada trayectoria en la selección nacional absoluta, con la que jugó 163 partidos y con la que debutó en 2013 en unos amistosos celebrados en la Región de Murcia y con la que ha conquistado tres Eurobasket y una plata olímpica y mundial, entre otros éxitos.

"Para el club es muy especial poder presentar a una jugadora murciana como Laura Gil. Representa el talento de nuestra tierra y es un orgullo que vuelva a casa para defender los colores del Hozono Global Jairis. Que una jugadora de su nivel y de su trayectoria apueste por este proyecto es una gran noticia para el club y para toda la afición", declaró Salva Costa, presidente del club. "Es una jugadora con un talento extraordinario y una ética de trabajo que encarna los valores que promovemos en Hozono Global, como la perseverancia, el esfuerzo y el trabajo en equipo", puntualizó también Manuel Martínez.