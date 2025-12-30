El Cartagena, ya enfocado en el duelo ante el Alcorcón

El FC Cartagena volvió ayer, 29 de diciembre, a encender los focos del Cartagonova tras una semana de descanso navideño. Se acabaron los turrones y los brindis para la plantilla albinegra, que regresó al trabajo con el objetivo de preparar el exigente segundo tramo de la temporada. Como si de un regalo de Reyes anticipado se tratara, el equipo retomó los entrenamientos con energías renovadas y con la mente puesta en corregir errores y potenciar virtudes de cara a lo que viene.

El parón festivo ha servido para recargar pilas, pero también para reflexionar sobre el camino recorrido hasta ahora. Desde ayer lunes, el cuerpo técnico ha comenzado a ajustar piezas en sesiones marcadas por el trabajo físico y la introducción de los primeros conceptos tácticos. El Cartagena afronta semanas clave en el calendario y es consciente de que, tras el descanso, no hay margen para la relajación: la temporada entra en su fase decisiva y cada entrenamiento cuenta como la última campanada del año.

El balance del primer tramo de la campaña —una primera vuelta aún incompleta, a la que le restan dos compromisos— es positivo, aunque con matices. Hay plantilla para pelear por todo, pero también se detectan carencias que deberán corregirse en el mercado invernal. En este contexto, la figura de Javi Rey sale reforzada y se consolida como un valor seguro para la entidad. Pese a las dudas generadas por las numerosas rotaciones, nadie cuestiona su liderazgo en el vestuario albinegro. La confianza en el técnico es plena para guiar la nave cartagenerista hasta el final de la temporada.

Entrenamiento del FC Cartagena / Prensa FC Cartagena

Santo Domingo, el sábado

El primer compromiso de este nuevo tramo de competición llegará sin apenas margen de adaptación. El sábado 3 de enero de 2026, a las 14:15 horas, el FC Cartagena visitará el estadio de Santo Domingo para enfrentarse a la AD Alcorcón en un duelo de máxima exigencia para inaugurar el año. El conjunto madrileño, que ocupa actualmente la 14.ª posición en la clasificación, buscará comenzar 2026 con una victoria ante su afición y convertir su estadio en un fortín, algo que no ha logrado consolidar durante la primera vuelta del campeonato.

Por su parte, el Cartagena, sexto en la tabla, llega a la cita con la clara intención de prolongar su buen momento y mantenerse firme en la pelea por los puestos de privilegio. Los albinegros saben que sumar lejos del Cartagonova será determinante en este tramo decisivo de la temporada y que un buen resultado en Santo Domingo reforzaría el trabajo realizado durante las últimas semanas. El choque medirá las aspiraciones reales de ambos conjuntos y servirá como primer examen tras el parón navideño.

El horario del encuentro, poco habitual y marcado por las exigencias televisivas, no condiciona la logística del desplazamiento. El equipo cartagenerista viajará el día previo al partido, una circunstancia que altera la rutina habitual, aunque permitirá a la expedición regresar a la Trimilenaria a una hora razonable tras el encuentro, algo siempre valorado por el cuerpo técnico.

En cuanto a los números como visitante, el Cartagena ha firmado hasta ahora dos victorias, cuatro empates y tres derrotas, un balance aceptable que refleja competitividad lejos de casa, pero que deja margen de mejora. La principal asignatura pendiente sigue siendo la falta de gol, un aspecto que el equipo deberá corregir si quiere dar un paso adelante y aspirar a cotas mayores en esta segunda mitad del curso.

La afición, presente

El estreno de 2026 contará también con el respaldo de la grada albinegra. La Federación de Peñas ha confirmado la presencia de al menos 55 aficionados del FC Cartagena en Santo Domingo, que se desplazarán de forma organizada para arropar al equipo en este primer compromiso del año. A esta cifra se sumarán numerosos seguidores que acudirán por su cuenta, lo que eleva la previsión total a más de 100 cartageneristas en las gradas.

Lucho García lidera un entrenamiento solidario

El campo de Ciudad Jardín acogerá esta tarde, a partir de las 16:30 horas, una convivencia benéfica de porteros impulsada por el FC Cartagena y promovida por Lucho García, guardameta del primer equipo albinegro. La iniciativa ha superado todas las expectativas y ya no admite más inscripciones: el cupo de participantes se ha completado en apenas unos días.

La jornada reunirá a jóvenes porteros de la cantera del FC Cartagena y de distintos clubes de la comarca del Campo de Cartagena, hasta categoría juvenil, en una tarde pensada para compartir aprendizaje, experiencias y, sobre todo, valores. Lucho García estará acompañado por otros futbolistas de la primera plantilla, que no han dudado en sumarse a una actividad cercana y formativa, diseñada para estrechar lazos entre referentes y futuros protagonistas del fútbol regional.

El carácter solidario es el eje central de la convivencia. Cada participante deberá aportar un juguete nuevo, que será destinado a la campaña navideña de recogida de regalos, con el objetivo de que ningún niño se quede sin ilusión en estas fechas tan señaladas. Un gesto sencillo que convierte el deporte en una poderosa herramienta de ayuda social.n