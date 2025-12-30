El amistoso benéfico entre Real Murcia y UCAM termina con victoria universitaria

El ya tradicional amistoso benéfico de Navidad entre UCAM Murcia y Real Murcia, a favor de Cáritas, acabó siendo para el cuadro universitario, que se impuso a los granas (3-2). Un encuentro en el que el resultado, como siempre, queda en un segundo plano. Reinó el buen ambiente vivido en las gradas del Heredia 21 La Condomina, repletas de familias que disfrutaron del encuentro. Los aficionados pudieron ver cinco auténticos golazos y un partido que transcurrió sin incidentes. La propuesta, que comenzó hace cinco años por parte del Ayuntamiento de Murcia, va cogiendo más fuerza en cada nueva edición. Este tipo de partidos hace despertar la ilusión de los niños, que celebraron cada gol como si de una final se tratase.

Un año más, el UCAM Murcia y el Real Murcia se enfrentaban en favor de Cáritas. El encuentro organizado por el Ayuntamiento de Murcia, que alcanzaba su quinta edición, reunió a más de mil personas en las gradas del Heredia 21 La Condomina. Un partido que iba más allá de lo que ocurriera en el terreno de juego.

El ambiente era idóneo; acompañado de una temperatura adecuada, permitió a los seguidores disfrutar de un gran partido. Toda la tribuna preferente se puso en pie para aplaudir a los futbolistas en su salida al césped. Lo mismo hicieron cuando el colegiado indicó el comienzo del encuentro.

Si bien es cierto que predominaban los apoyos hacia el conjunto dirigido por Adrián Colunga, también se animaban las jugadas del anfitrión del encuentro. Sobre todo, cuando en el minuto 9 de partido, Campillo firmó un auténtico golazo. El jugador del filial universitario recibió el balón en la frontal, creándose el espacio necesario para mandar la bola a la escuadra del arco de Saba y hacer el 1 a 0.

El partido seguía su curso y el buen ambiente se seguía respirando en las gradas de La Condomina. El Real Murcia, que estaba jugando a medio gas, quería regalarle a la afición el gol del empate, para volver a darle algo de vida al encuentro. Alejandro Meca tuvo la oportunidad en sus botas, pero acabó estrellando el balón en la madera. El encuentro llegó al minuto 45, y el colegiado señaló el final del primer tiempo. La grada volvió a ponerse en pie para despedir, momentáneamente, a los futbolistas. El encuentro en favor de Cáritas estaba yendo a la perfección, con las gradas repletas de niños que habían acudido a ver a sus jugadores favoritos, en esta víspera de Nochevieja.

La segunda parte comenzó, y ocurrió uno de los momentos del partido. Pedro León saltó a calentar al césped de La Condomina, campo que le vio nacer como futbolista hace más de una década. El público apoyó al muleño, con cánticos, haciendo referencia al ascenso a Segunda División del Real Murcia.

El público estaba pidiendo a gritos el empate del Real Murcia y Palmber junto a Ekain atendieron a la petición. El brasileño robó el esférico en mitad de campo y salió corriendo, como si no hubiera un mañana. Nada más entrar al área, levantó la cabeza y asistió a Ekain, que remató de primeras, directo al segundo palo. La grada estalló de alegría, celebrando 1 a 1.

Aunque el encuentro era un amistoso, no fue ese un motivo que impidiera ver buen fútbol. El UCAM Murcia se volvió a adelantar en el luminoso con otro golazo. Una gran combinación entre Ale Marín y Sergio Cantó. El extremo filtró el balón, por medio de la defensa grana, y el canterano, ante Saba, definió a las mil maravillas para el 2 a 1.

El Murcia le devolvió la alegría a la afición cuando volvió a poner las tablas con el 2 a 2. El encuentro estaba siendo liderado por los canteranos, y Alonso Yoldi apareció para rematar un balón que bajó otro jugador del filial como Jorge Sánchez. Los más pequeños celebraron el tanto del Real Murcia como si de una final se tratase.

El choque amistoso terminó con victoria del cuadro universitario por 3 a 2 después del tanto de Alejandro Marín. Aunque el resultado fue lo de menos. El público se marchó contento después de pasar un rato agradable en familia apoyando a una buena causa. Los más pequeños disfrutaron como nunca, viendo a sus jugadores favoritos, mientras vieron un gran partido con cinco goles repartidos entre ambos conjuntos.