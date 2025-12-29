El UCAM Murcia de los sueños: diez victorias y un rodillo que apunta a varios récords

Lo que está haciendo esta temporada el UCAM Murcia CB ya no es una sorpresa. Es historia. Diez victorias en doce jornadas. Un mes de diciembre inmaculado que le ha instalado en la cúspide de la clasificación de la Liga Endesa. Muchos sueños que se están cumpliendo, pero otros tantos que quedan por cumplir.

Y es que, en el cuarenta aniversario de su fundación, el club está viviendo la temporada que todos soñaban. La que muchos aficionados llevan años imaginando en silencio y con la que ahora gritan en voz alta. La victoria del sábado ante el Covirán Granada, donde el UCAM llegó a ir perdiendo por 11 puntos de diferencia en el tercer cuarto, le ha dado derecho a pelear por un asiento entre los ‘grandes’. Ya intentó sentarse en esa mesa hace un par de temporadas, cuando alcanzó las finales de la ACB ante el Real Madrid, y el objetivo era volver a hacerlo. «No queremos que sea un éxito efímero», explicó su entrenador Sito Alonso por entonces.

Dicho y hecho. Porque el UCAM Murcia ha vuelto convertido en un rodillo. El UCAM de los sueños y los récords está poniendo patas arriba otra vez a toda la ACB. «¿Nos has visto? Estamos luchando ahora. Murcia está aquí, si no lo sabías, ahora lo sabes», decía Dylan Ennis tras la victoria en Granada en un vídeo que publicó la competición a través de sus redes sociales. Porque si el conjunto murciano anhelaba hasta hace no mucho tiempo con su participación en la Copa del Rey, ahora es uno de los equipos que antes reservan su billete.

Su decena de triunfos en apenas doce semanas de calendario le están llevando a superar sus propios registros. El plantel de Sito Alonso ya se encuentra clasificado para la gran cita de Valencia el próximo febrero en el Roig Arena y su intención ahora es la de hacerlo como cabeza de serie. Un privilegio que le permitiría esquivar en la primera ronda a rivales como el propio anfitrión o el Real Madrid. Algo impensable hasta ahora. Porque el mejor registro en una primera vuelta del UCAM Murcia fueron las diez victorias conseguidas en la 2023-2024. Es decir, el equipo universitario, a falta de cinco partidos, ya ha igualado su mejor marca en este aspecto.

Pero es que, además, se encuentra en disposición de enlazar por primera vez seis victorias consecutivas en la ACB en toda su historia, al igualar de nuevo las cinco seguidas -siendo la última vez también en esa temporada- en un mes de diciembre donde ha derrotado a rivales como el Joventut o el Valencia Basket en un Palacio de los Deportes que parece ser de nuevo indestructible.

Michael Forrest y Dylan Ennis, del UCAM Murcia, en el Palacio. / Juan Carlos Caval

Cinco triunfos lejos de casa

No obstante, de estos diez triunfos, cinco han llegado fuera de casa. El UCAM Murcia tan solo ha caído a domicilio ante La Laguna Tenerife, allá por el mes de octubre, por lo que en pleno mes de enero, tan solo se encuentra a cuatro de igualar las nueve como visitante que firmó la temporada pasada. Su mejor registro en la máxima competición antes de afrontar dos salidas consecutivas, ante el Bilbao Basket y Gran Canaria para abrir el 2026.

No es que el UCAM Murcia se haya puesto el traje de equipo ‘grande’, sino que parece un equipo ‘grande’ en todos los ámbitos. Gana como un equipo ‘grande’, sufre como un equipo ‘grande’ y es capaz de gestionarse como un equipo ‘grande’. Un cóctel que, con todos estos ingredientes, ya no convierte en una utopía una victoria de este martes ante el Real Madrid (21.00 horas, DAZN). De hecho, poca gente piensa que este UCAM Murcia, en el actual estado de forma en el que se encuentra, no pueda ser capaz de competir e incluso ganar al conjunto blanco para arrebatarle el liderato de la Liga Endesa como colofón final a estos tres meses de ensueño de competición para los de Sito Alonso.

Miembros de la Peña Sadiel Rojas durante la victoria del pasado domingo del UCAM Murcia ante Valencia. / Juan Carlos Caval

Otro 'sold out' en el Palacio

Otra prueba es que, por tercera jornada consecutiva, el Palacio de los Deportes estará abarrotado al colgar otra vez el cartel de ‘no hay billetes’ para el choque de este martes ante los de Sergio Scariolo. De hecho, la última vez que el Real Madrid cayó en Murcia fue en la temporada 2023-2024, la que hasta ahora era la mejor de la historia del UCAM Murcia y que ahora está fulminando a base de victorias y juego.