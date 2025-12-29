UCAM Murcia CB: Ennis y Campazzo, los máximos asistentes de la historia del club, cara a cara

Una de las imágenes más bonitas que dejará el partido entre el UCAM Murcia CB y el Real Madrid de este martes (21.00 horas, DAZN) será la presencia sobre la pista de dos de los máximos asistentes de la historia del club murciano en la Liga Endesa. Facundo Campazzo es uno de los jugadores con mejor recuerdo por parte de los aficionados gracias a las dos temporadas, entre 2015 y 2017, en las que estuvo cedido. Con el base argentino, el equipo universitario consiguió clasificarse por primera vez en su historia al play off por el título de la ACB y también obtener plaza en una competición europea.

Campazzo, con el UCAM Murcia, en un duelo ante el Joventut. / | MYRIAM RUIZ

Campazzo fue vital esos dos años para elevar al UCAM al máximo nivel e incluso sembrar las primeras semillas de los éxitos por lo que el club continúa trabajando y peleando. Así pues, el jugador del Real Madrid repartió 380 asistencias durante su estancia en Murcia, una marca que continúa vigente y que coloca al argentino como el mejor de la historia en esta faceta del equipo murciano en la máxima competición. El base Nacho Suárez, que también jugó dos temporadas en Murcia a principios de los noventa, es el segundo en esa clasificación con 311 pases a canasta.

Sin embargo, es una marca que tiene entre ceja y ceja un Dylan Ennis que marcha en tercera posición, con 295 asistencias. Por lo que el canadiense, en su tercera temporada en Murcia, tiene a tiro colocarse a rebufo de Campazzo, rival con el que se medirá mañana en el Palacio. Además, se da la circunstancia de que Ennis, que puede ascender en más facetas de estadísticas históricas es el único escolta del Top-5 histórico del UCAM Murcia en asistencias.