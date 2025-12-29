La pívot murciana Laura Gil ficha por el Jairis

La pívot murciana Laura Gil, mujer récord del baloncesto español, jugará por fin como profesional en la Región al haber sido fichada por el Hozono Global Jairis Alcantarilla.

El club presidido por Salvador Costa anunció este lunes la contratación de la veterana jugadora de Santo Ángel, de 33 años cumplidos el 24 de abril y 1,91 metros de estatura, que vuelve a casa para reforzar el juego interior del equipo entrenado por Bernat Canut y lo hace procedente del AZS UMCS Lublin polaco, con el que esta misma temporada se enfrentó al Jairis en la primera fase de la Eurocopa Femenina y con el que terminó su vinculación cinco meses después de su incorporación a la plantilla de las centroeuropeas.

"Los caminos del Hozono Global Jairis y Laura Gil por fin se cruzan", apuntó la entidad alcantarillera al hacer público el fichaje.

La contratación supone un salto de calidad para el equipo murciano, que suma experiencia, liderazgo, carácter competitivo y presencia en la zona en un momento clave de la temporada para un equipo que es el sexto clasificado de la Liga Femenina Endesa con un bagaje de siete triunfos y seis derrotas y que, tras quedar eliminado en los dieciseisavos de final de la competición internacional, aún persigue la clasificación para la Copa de la Reina.

Laura Gil Collado, quien acumula 17 medallas internacionales con España -ocho en la categoría absoluta en 163 internacionalidades séniors y nueve en las de formación para ser la baloncestista más laureada de España, también incluyendo la categoría masculina-, destacó en diversos clubes del país especialmente en el Perfumerías Avenida de Salamanca, con el que disputó más de 300 partidos -ganó la Euroliga Femenina en 2011- y se consolidó como una de las jugadoras más importantes de su generación.

El Siglo XXI de Barcelona, el Rivas Ecópolis de Madrid, el Hondarribia Irún, el Beroil de Burgos y el Cadí La Seu, también tuvieron a Gil en sus plantillas, así como el Basket Landes francés y el Lublin, desde el que vuelve a la LF Endesa con la ilusión de seguir compitiendo al máximo nivel.

Llega avalada por lo hecho recientemente en Polonia pues fue una de las piezas angulares de su equipo promediando 8,4 puntos, 6,8 rebotes, 3,9 asistencias y 1,1 recuperaciones por partido.

La llegada de la pívot, ganadora de la plata olímpica en Río de Janeiro 2016, además de una plata mundial en 2014 y tres títulos del Eurobasket -2013, 2017 y 2019, entre otros logros-, genera satisfacción en la institución.

"Sentimos mucha satisfacción por incorporar a Laura al equipo, los cambios producidos últimamente nos han brindado la oportunidad de poderla fichar y ha sido voluntad de las dos partes", señaló Canut.

"Aunque son jugadoras muy distintas el fichaje me recuerda al de Frida Eldebrink del año pasado. A mediados de temporada contratamos a una jugadora con mucho recorrido, con mucha experiencia, de carácter y con talento más que contrastado", añadió el técnico ilerdense.

"Es un orgullo para el club, porque es una jugadora murciana", dijo también el de La Seu de Urgell.

En el club de Alcantarilla, que afronta su cuarta temporada en la élite nacional tras su ascenso en 2022 y que en el año que está a punto de concluir hizo historia conquistando el título de la Copa de la Reina, siempre existió la sensación de que, tarde o temprano, la historia de Laura Gil y el Jairis estaba destinada a encontrarse hasta que ese momento ha llegado y la gran referente del baloncesto murciano vuelve a la Comunidad para competir con el equipo que representa el crecimiento del deporte femenino y no sólo del baloncesto en la Región.