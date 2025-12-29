Fútbol
Los más pequeños disfrutarán del Torneo de Reyes en Lorca
El próximo 3 de enero se celebrará un evento deportivo destinado a las categorías prebenjamín y benjamín, y que tendrá lugar en el Club Deportivo Los Álamos de Lorca
La Peña Lorca Club Deportivo celebrará el próximo 3 de enero el ‘XI Torneo de Reyes’, un evento deportivo destinado a las categorías prebenjamín y benjamín que tendrá lugar en el Club Deportivo Los Álamos de Lorca desde las nueve de la mañana y que marca el inicio de los eventos anuales de promoción del fútbol base. El concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas, junto con el presidente del club organizador, Antonio Reverte, ha presentado este evento que combina deporte, convivencia y la magia propia de los días previos a la llegada de Sus Majestades de Oriente.
Los clubes que este año estarán presentes en el torneo son el Villarreal C.F., el Real Murcia C.F., la Asociacón Deportiva Playas de Águilas, el Huércal Overa C.F. y el club anfitrión, La Peña C.D. Los partidos comenzarán hacia las 09.15 horas para disputar todas las rondas antes de las 12.15 horas, y así dar paso a la final de plata (3º y 4º puesto) y la final de oro (1º y 2º puesto), tanto en categoría benjamín como prebenjamín.
El concejal de Deportes ha destacado que se trata de “una jornada deportiva pensada para los más pequeños, que fomenta valores como la convivencia, el compañerismo y la ilusión en unas fechas tan especiales como las navideñas. Lorca vuelve a ser punto de encuentro para el fútbol base regional y nacional, acogiendo a clubes, familias y acompañantes. Quiero felicitar al club organizador por llevar ya once años celebrando este encuentro con el que damos el pistoletazo de salida a los torneos del año 2026 y que además siempre llega con sorpresas para los pequeños futbolistas”.
Por su parte, el presidente de La Peña, Antonio Reverte, ha añadido que el torneo “está ya consolidado después de once años celebrándose y para nosotros es una cita muy especial por la ilusión con la que nuestros pequeños futbolistas participan. Estamos muy orgullosos de que por un lado sea la clausura de las ‘Pascuas Deportivas’ y por otro, marque el comienzo del calendario de actividades del fútbol base”.
