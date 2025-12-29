El Lorca Deportiva ha iniciado la campaña de abonos para la segunda vuelta de la competición y ya son mas de doscientos los que han retirado el carné de socio, merced a la promoción que realizó hace unas semanas.

La directiva que preside Sergio Zyman decidió colocar un precio de cincuenta euros para hacerse socio en la segunda parte del campeonato, pero incluyendo el partido ante el Águilas. A ese primer gesto la afición respondió ya que esa misma semana, casi doscientas personas decidieron retirar su abono. Todo ayudado por la racha de ocho partidos sin perder, siete ganados, que le ha llevado a estar acariciando los lugares de promoción de ascenso.

Ahora, bajo el lema, “El Lorca de Todos”, los dirigentes blanquiazules quieren superar la citada cifra. La tribuna costará sesenta euros y los fondos, cincuenta.

Esta promoción tiene una particularidad especial. Todos los aficionados que no sean socios, pero que lo hayan sido de otros clubs en la historia del fútbol lorquino, tendrán una rebaja de diez euros presentando el carné de esa temporada.

De esta manera, la entidad propietaria de la empresa mexicana, Own a Team, quiere hacer un guiño a todos aquellos aficionados que en su día apoyaron a otro Lorca y que por diversos motivos, no han regresado al estadio Artés Carrasco.

Zyman: “Nuestro objetivo es consolidarnos”

El presidente del Lorca Deportiva, Sergio Zyman ha hecho balance del 2025 y objetivos para el 2026.

"Este año ha pasado a la historia de nuestro club por el ascenso a segunda RFEF, el cual no llegó por casualidad si no como resultado de mucho trabajo y de mucha gente que creyó en este proyecto. Lo ganamos en el campo pero también hemos crecido como institución. Aún no estamos donde quisiéramos estar, pero vamos por el buen camino. Queremos consolidar este proyecto, trabajando, corrigiendo y vamos a sacar adelante los proyectos que tenemos en marcha. Los aficionados y la ciudad de Lorca nos empujan a cotas mayores. Gracias a todos. El Lorca Deportiva no es solo un proyecto deportivo, es un proyecto empresarial, social que se está construyendo de una forma sólida. Nuestro objetivo es claro. Tenemos que consolidarnos, tenemos que crecer, tenemos que invertir, tenemos que llevar este club donde realmente tiene que estar en el fútbol español. El 2026 puede ser un año muy importante para todos”, dijo en su mensaje.