El dominicano Sadiel Rojas, cuya camiseta retira el UCAM CB: "Va a ser un día maravilloso"

El dominicano Sadiel Rojas, quien fue capitán del UCAM Murcia y pasó nueve años en el equipo, desde 2014 hasta 2023, y cuya camiseta con el número 27 será retirada por parte de la entidad este martes, afirmó: "va a ser un día maravilloso".

Añadió en la previa ante el Real Madrid: "Murcia y este club son mi casa y yo me considero parte de la familia del UCAM".

Sadiel Antonnio Lucciano Rojas, de 36 años, asistirá al Palacio de los Deportes de la capital del Segura para ser homenajeado y ver in situ un partidazo, el que el UCAM CB disputará a las nueve de la noche frente al Real Madrid con el liderato de la Liga Endesa en juego -los murcianos son segundos con 10 victorias en 12 jornadas y los madrileños primeros con 11-.

El que fue alero de los granas y todo un referente ya estuvo este lunes en el Palacio y participó de la rueda de prensa previa al choque, que también se aprovechó para presentar el tributo que se le brindará.

El UCAM-Madrid es uno de los grandes encuentros de la temporada, de esos que siempre está señalado en rojo en el calendario, y, además de lo importante de lo que hay en juego a nivel clasificatorio, será muy especial por la presencia de Rojas, quien se marchó hace dos años y medio y que acaparará los focos una vez retirado de la alta competición como también será retirada su camiseta, que colgará del techo del pabellón en el que tantas buenas tardes vivió durante casi una década.

Es una leyenda y, como tal, recibirá el cariño de su afición, que lo sigue siendo pues pocos jugadores como Sadi se ganaron su cariño. También le acompañará su familia y él no ocultó la satisfacción que le genera este gesto.

"Me siento muy orgulloso y es una bendición y un gran un honor poder estar aquí. Estoy muy agradecido y Murcia y este club son mi casa y yo me considero parte de la familia del UCAM", comentó el jugador nacido en Kansas -Estados Unidos- el 16 de julio de 1989 aunque internacional con la República Dominica, su país.

Rojas, para quien el esfuerzo siempre fue innegociable -ahí radicó su presencia en la élite durante tantos años cuando muchos consideraban que no daba el nivel-, aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje a los niños y niñas que sueñan con llegar lejos en el deporte de la canasta.

"Muchos y muchas jóvenes crecieron viéndome jugar. El baloncesto es un deporte en el que puedes llegar lejos con la mentalidad de no rendirse nunca y es fue siempre mi forma de verlo, luchando en cada partido, en cada entrenamiento y por cada balón", apuntó poniendo en valor "la disciplina y el trabajo" como base del éxito.

"Siempre afronté los partidos convencido de que se podía ganar a cualquier rival, incluido el Real Madrid", agregó.

Desde la distancia está al tanto de lo que hace el equipo de su corazón, al que llegó en 2014 procedente del Leones de Santo Domingo. No ocultó su alegría por el hecho de verlo en el segundo puesto de la clasificación en la Liga Endesa y también muy arriba en la FIBA Copa de Europa -es el líder del grupo K con dos victorias en dos encuentros disputados en el top 16 de este torneo continental-.

"Siento los éxitos actuales como si siguiera jugando y se ve que el club está en un gran momento deportivo y me llena de orgullo. El equipo está jugando muy bien, pienso que vamos a ganar al Madrid y seguro que el Madrid también lo sabe. Será un día maravilloso y va a disfrutar toda la afición", indicó al tiempo que se permitió bromear. "Llevo tres meses poniéndome en forma para llegar a este partido, jugar contra el Real Madrid siempre ha sido muy divertido y estoy con ganas de vencer a uno de los mejores equipos de Europa", declaró.

Además, tuvo palabras para José Luis Mendoza, quien fue presidente del club universitario y que falleció hace casi tres años, el 18 de enero de 2023: "Es una persona que luchó mucho en su vida, con un gran espíritu y dejó un gran legado. Aunque no esté presencialmente con nosotros, desde arriba nos mirará y estará feliz".

El dominicano estuvo acompañado por Sito Alonso, quien fue su entrenador en Murcia y que sigue dirigiendo la nave, y también por Alejandro Gómez, el director general que apostó por su fichaje y que igualmente continúa al frente de la planificación deportiva del club.

De Sito, alguien muy influyente en su carrera desde que coincidieron en 2019, destacó que "hay que darle las gracias porque los últimos años están siendo un espectáculo con él al frente llevando al equipo por el buen camino".

Tanto el técnico como Gómez hablaron de Sadiel Rojas.

"Hay jugadores que son capaces de meter canastas y hacer movimientos geniales pero la gente disfruta mucho cuando se ve representada por alguien como Sadiel, que hacía que todos nos sintiéramos representados por él. De este homenaje me alegro mucho por ti y por tu familia", expuso el entrenador.

"Ha sido el jugador que más nos representó en la pista y ahora, al mirar hacia arriba, se verá su camiseta. Es alguien que siempre creyó que podíamos ganar a cualquiera y, cuando ya dejó de estar en la plantilla, sentí que había perdido a alguien de la familia", comentó, por su parte, el ejecutivo grana.

"La retirada de la camiseta es un homenaje justo y largamente merecido. Sadiel Rojas es el jugador con más partidos disputados y más rebotes en la historia del club y en la pista representaba exactamente los valores que el UCAM Murcia defiende fuera de ella. Era una garantía competitiva incluso en los momentos más difíciles, siempre defendiendo los colores del club sin excusas ni concesiones", destacó también.

"Nunca afrontó un partido pensando en perder, siempre creyó que se podía ganar a cualquier rival. Fue una pieza clave en la construcción de la identidad competitiva del equipo y su camiseta permanecerá en el pabellón como recordatorio permanente del espíritu del club y servirá de referencia para jugadores, técnicos y afición en los momentos de dificultad", apostilló Alejandro Gómez en alusión a quien es un ejemplo de comportamiento.