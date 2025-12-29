Cuatro peticiones para el FC Cartagena de 2026

El 2025 ha sido un año cargado de emociones para el Fútbol Club Cartagena y su parroquia. Comenzó con el equipo defenestrado a nivel deportivo en Segunda División, siguió con el abandono institucional y continuó con la certificación del descenso con algunos récords negativos. Durante la primera parte del año se sucedieron las protestas de la afición ante la dejadez de la propiedad para pedir transparencia y respeto. Protestas que, de una forma o de otra, consiguieron su propósito. En verano llegó la venta de la entidad, la accidentada entrada de Alejandro Arribas y volvió la ilusión, pero sigue teniendo que responder ante muchas peticiones el FC Cartagena de cara a 2026.

Propiedad del club

En primer lugar, debe esclarecer Alejandro Arribas el reparto de las acciones del Cartagena confirmando que él es el dueño del cien por cien del club. Eso es lo que prometió en julio, lo que quiso adelantar en octubre y lo que firmó a finales de noviembre. No obstante, la rueda de prensa informativa anunciada por el comprador «antes de Navidad» no se llegó a producir.

La auditoría que confirmará la deuda real del club no llega y el exfutbolista sigue esperando para tomar posesión de la entidad con plenas garantías. Después de diez años, Duino Inversiones, Paco Belmonte y su consejo de administración saldrán del Cartagena y eso abre un nuevo periodo en el club. De hecho, ya sólo Belmonte continúa con funciones en la entidad. Manolo Breis, Sivori y Mariano Belmonte ya están completamente desvinculados.

Transparencia

En el anterior periodo del FC Cartagena, el que se cierra con la entrada de Arribas, la transparencia ha sido un punto débil de la administración. Incluso cuando la información fluía de puertas hacia fuera, la veracidad sobre la gestión del club estaba en entredicho. Ha quedado demostrado con el tiempo, cuando expresiones como la ‘deuda cero’ que se ‘vendió’ desde 2017 hasta 2022 han quedado expuestas. También con la vinculación que el administrador de Duino Inversiones, propietaria del club, mantenía con el equipo. Nunca fueron explicadas.

Otras gestiones, fichajes y posteriores ventas como los de Adalberto Carrasquilla, Isaak Jansson o Armando Sadiku -por el que se dijo que ofrecían dos millones de euros-, o procesos judiciales en los que la directiva se vio envuelta (véase el préstamo de Francisco Guardiola) han generado recelo en la confianza hacia los gestores del club.

Situación financiera

Esa deuda es, en sí misma, otra de las preguntas a las que urge que dar respuesta. Es un aspecto central del nuevo proyecto que quiere construir Alejandro Arribas y marca el presente y el futuro más inmediato del club. En primer lugar, decide el último punto de la compra de la entidad. Si los números cuadran según lo previsto en la negociación, Arribas dará el ‘O.K’ y ejecutará la compra. Si la deuda es superior a lo firmado podría haber un retraso en el acuerdo, ya que Arribas descontaría la diferencia del pago total.

La deuda, los acuerdos comerciales, los contratos por publicidad, la previsión de gastos e ingresos y demás balances económicos indicarán el camino que puede seguir el FC Cartagena.

Rumbo deportivo

¿Qué rumbo sigue el FC Cartagena a nivel deportivo? Dejando a un lado el aspecto institucional, que es lo primero que debe resolverse, desde las oficinas albinegras tienen que marcar el rumbo del conjunto portuario y el ritmo al que anda. Lo hará Arribas junto con Javier Hernández desde la dirección deportiva. La visión y la experiencia del equipo directivo, junto con la capacidad económica, comenzarán a esclarecer el objetivo que persigue el equipo desde este mismo mercado de invierno, que inicia el próximo viernes 2 de enero.

Si logra Arribas arrojar luz sobre estos cuatro aspectos, sus inicios en el FC Cartagena estarán marcados por el apoyo de su afición. Cansada de promesas incumplidas, la grada del Cartagonova pide para este 2026 hechos, viabilidad para el futuro de su equipo y respeto en el trato. Las alegrías de esta nueva etapa sólo pueden llegar de la mano de lo anterior.