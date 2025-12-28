El Real Murcia, a hacer caja frente al Hércules

No va a estar a la altura de lo recaudado en la Copa del Rey ante el Betis, pero el Real Murcia quiere comenzar el 2026 ingresando otro pellizco en sus arcas, dinero que vendrá más que bien con vistas a los fichajes invernales que tiene previsto hacer el club para reforzar la plantilla de Adrián Colunga. Y es que los aficionados del Hércules ya preparan su visita a Nueva Condomina el próximo 11 de enero, y como ocurrió la pasada campaña, se espera que el desplazamiento sea masivo.

Después de conocerse que el duelo que cerrará la primera vuelta en el Grupo II se jugará el domingo 11 de enero a partir de las seis de la tarde, el Real Murcia dio a conocer los precios de las entradas que ya se pueden adquirir de forma online. Y los aficionados del Hércules no han tardado en empezar a adquirir sus localidades a un precio de 15 euros. Lo llamativo es que el club grana no va a limitar el número de seguidores visitantes en las gradas de Nueva Condomina. Todo lo contrario. Hasta 4.000 butacas está dispuesto a ceder la entidad presidida por Felipe Moreno. Por lo que se podría repetir la historia de la pasada campaña, cuando más de 3.000 aficionados del Hércules acudieron al partido ante el Murcia el 18 de enero, un partido que es un ‘clásico’ de la tercera categoría por la rivalidad y la cercanía entre ambos equipos. De hecho, en aquel encuentro las gradas de Nueva Condomina presentaron una gran imagen, llegándose a superar los 23.000 espectadores.

En ese último Real Murcia-Hércules, la victoria fue para los murcianistas, que se impusieron gracias a un gol de Raúl Alcaina en el minuto 63. En la primera vuelta, los tres puntos se quedaron en el Rico Pérez, al caer derrotados los de Fran Fernández por 2-0.

De 15 a 25 euros

Los aficionados murcianos que quieran acudir al partido que abrirá el año en Nueva Condomina -el 4 de enero los granas jugarán en el campo del Sanluqueño-, ya pueden adquirir también sus entradas. Los precios establecidos por el club para el público general -los abonados no pagan-, son de 15 euros en fondos, 20 euros en la zona lateral y 25 en la tribuna preferente.

Antes de este enfrentamiento, el Real Murcia se enfrentará al Sanluqueño y el Hércules recibirá al Sabadell el 3 de enero.