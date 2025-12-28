El Hozono Jairis se acerca a la Copa con su séptimo triunfo liguero

El Hozono Global Jairis Alcantarilla dio un importante paso para lograr la clasificación para la Copa de la Reina al ganar por 72-77 en la pista del Ingeniería Ambiental CAB Estepona y sumar así su séptimo triunfo en 13 jornadas de la Liga Femenina Endesa.

Ese resultado permite al equipo entrenado por Bernat Canut escalar una posición y ocupar la sexta con el mismo 7-6 que tiene el IDK Euskotren de San Sebastián, al que adelanta por tener mejor diferencia de puntos, un +47 por el +10 de las guipuzcoanas.

El obtenido en la localidad malagueña de Estepona fue un triunfo muy trabajado y los parciales de cada cuarto así lo mostraron (17-19, 22-19, 15-15 y un ya más claro 18-24).

El acierto de las murcianas en los diez minutos finales resultó clave en un encuentro que el CAB dominó aunque fuera mínimamente al descanso (39-38) y al término del tercer periodo (54-53).

El tridente Aina Ayuso-Matilda Ekh-Lou López-Sénéchal-, con 18, 15 y 10 puntos, tiró del ataque alcantarillero. Alba Prieto logró 8, Ángela Mataix, Kaleena Mosqueda-Lewis y Billie Massey 6 cada una, Kendra Chery 4 y tanto Txell Alarcón como Aaronette Vonleh 2.

Leia Dongue, con 16, fue la máxima encestadora de las andaluzas.