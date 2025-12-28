El Hozono Global Jairis despide un año histórico en Estepona aún sin el billete para la Copa

El Hozono Global Jairis Alcantarilla cerrará el año 2025, en el que hizo historia conquistando el título de la Copa de la Reina de baloncesto, visitando la cancha del Ingeniería Ambiental CAB Estepona este domingo en un partido en el que buscará su séptimo triunfo para acercar la clasificación para una nueva edición del torneo copero.

El choque, correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Femenina Endesa, tendrá lugar a las doce y media del mediodía en el pabellón José Antonio Pineda de la localidad malagueña de Estepona y el Jairis lo afrontará siendo el séptimo clasificado con un bagaje equilibrado de seis triunfos y seis derrotas y habiendo perdido sus dos últimos encuentros, el que le costó la eliminación en la Eurocopa Femenina frente al Athinaikos Qualco griego por 73-51 y el liguero contra el Casademont Zaragoza por 62-80. Su rival en este encuentro es duodécimo con un 4-8 y viene de vencer por 66-62 al Joventut de Badalona.

El cuadro dirigido por Bernat Canut tiene una victoria de ventaja con respecto al noveno, un Joventut que ya se quedaría fuera de la Copa y, a falta de tres jornadas para que acabe la primera vuelta de la LF Endesa, el billete copero sigue en el aire para el vigente campeón de la competición.

Para este envite el técnico ilerdense podrá contar con todas las integrantes de su plantilla, incluida la alero francesa Kendra Chery, ya recuperada de la lesión que arrastraba y más rodada; y las dos jugadoras fichadas recientemente y que ya tuvieron minutos con el equipo como otras dos aleros como la sueca Matilda Ekh y la estadounidense Kaleena Mosqueda-Lewis.