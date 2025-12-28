Segunda RFEF
Campaña de abonos de la Minera para la segunda vuelta
El carné general tendrá un precio de 50 euros y los pensionistas y mujeres pagarán 35
L.O.
La Deportiva Minera ha lanzado una campaña de abonos para la segunda vuelta del campeonato liguero del Grupo IV en Segunda RFEF. A través de sus redes sociales, el club de Llano del Beal aprovechaba que este domingo se celebraba el ‘Día de los Inocentes’ para informar de una campaña que llevará el lema ‘La inocentada sería no ser de toda la vida’.
La nueva campaña de captación de abonados tendrá tres tipos de abonos. El primero, para el público general, tiene un precio de 50 euros. Pensionistas, mujeres y jóvenes de 14 a 18 años volverán a disfrutar de un descuento en su carné. En el caso de los dos primeros grupos, el carné saldrá por 35 euros, mientras que para los jóvenes la cuantía a pagar será de tan sólo 10 euros.
Abonarse ahora permite disfrutar de todos los partidos del equipo en casa durante la segunda vuelta de la liga excepto del Día del Club, que se pagará aparte. Además, como lanzamiento promocional, todas aquellas personas que decidan abonarse antes del 4 de enero, también podrán acudir de manera gratuita al encuentro correspondiente a la jornada 17, última de la primera vuelta de competición.
La venta online de abonos quedará abierta desde este lunes 29 de diciembre. Próximamente se informarán de los días de venta en las taquillas del Ángel Celdrán.
