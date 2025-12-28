El Caesa Cartagena, de los play off por el ascenso, a finalizar el año penúltimos

Lo que pudo ser el 2025 para el baloncesto cartagenero y lo que ha acabado siendo. Si en mayo la ciudad portuaria se vestía de gala, recibimientos inolvidables, la ilusión por las nubes y la mayor entrada registrada en el Palacio de los Deportes, en diciembre la historia es totalmente distinta. En lo deportivo el Grupo Caesa Cartagena pasa por su peor momento con once derrotas en trece encuentros de liga, hundidos en la clasificación y a un partido de la permanencia.

Lesiones importantes, entrenador ratificado y un proyecto totalmente nuevo al que le está costando arrancar. Una temporada que todavía no ha llegado a la mitad, con entradas y salidas de jugadores y con un Félix Alonso que, cada vez, tiene menos tiempo para trabajar aquellos aspectos que no funcionan sobre el parqué. Hecho este breve repaso al 2025, el Grupo Caesa Cartagena encajó una nueva derrota, esta vez frente a HLA Alicante, en su visita al Pedro Ferrándiz (95-77). Los de la trimilenaria fueron por debajo en el marcador durante la práctica totalidad de la contienda y sus intentos por reducir las diferencias eran rápidamente frenados por Rubén Perelló. Con el control del partido en su poder, los alicantinos terminaron por sellar la victoria.

Los locales desequilibraron pronto la igualdad inicial y con un 18-2 de parcial ponían en 16 puntos su mejor renta mediado el primer cuarto. El conjunto albinegro trataba de recuperarse. Sin embargo, los lucentinos dominaban con solvencia y cerraban el acto inicial con una ventaja de once puntos (25-14).

La cosa no quedó ahí. Un nuevo parcial de 17-6 volvía a dilapidar las pocas esperanzas de los cartageneros a mitad del segundo cuarto, unos minutos en los que Faverani sostenía al cuadro de Félix Alonso (42-20). Pese al esfuerzo del brasileño, los alicantinos alzaban su renta máxima a 23 puntos (53-30), antes de que los visitantes acortaran brevemente la desventaja al descanso (54-32).

Dos triples de Cuevas y una canasta de Jordá sellaban un 15-11 de parcial de salida en el retorno a la cancha, que ampliaba la ventaja local (69-43). Sin embargo, los dos minutos finales eran propiedad de Grupo Caesa Cartagena, que reducía las diferencias (75-57).

Los de Perelló recuperaban las sensaciones y restablecían una ventaja de 24 puntos (85-61). Intentaban bregar los albinegros, que recortaban parcialmente las diferencias hasta los dieciocho puntos finales (95-77).

Con el partido de este domingo, el baloncesto cartagenero cierra un año en el que un carrusel de emociones invadió el corazón de los aficionados. En este tiempo el equipo fue capaz de soñar con jugar en la Liga Endesa, por primera vez en su historia, y aunque la segunda parte del año no haya sido como se esperaba, el mero hecho de estar en Primera FEB ya es un éxito monumental para un club como el cartagenero.