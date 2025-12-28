El Caesa Cartagena cierra 2025 en Alicante buscando ganar dos meses y medio después en Primera FEB

El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena Club Baloncesto visitará este domingo al HLA Alicante para cerrar el año con el propósito de lograr un triunfo que se le resiste desde hace dos meses y medio y que le hizo caer a los puestos de descenso en Primera FEB pues los blanquinegros son decimosextos y penúltimos con un bagaje de dos victorias y diez derrotas.

El choque, de la decimotercera jornada comenzará a las doce y media del mediodía en el Centro de Tecnificación de Alicante, lo afrontará el cuadro dirigido por Félix Alonso "en una situación complicada", tal y como dijo el técnico leonés, fichado el pasado verano y que sigue sin hacer funcionar al equipo a pesar de los cambios producidos en la plantilla con las llegadas de jugadores como Jordan Davis, Kobe Webster y Chayce Polynice y antes de Miguel Ayesa.

El Caesa no gana un partido desde el 11 de octubre -ese día se impuso por 82-78 al Alimerka Oviedo Baloncesto- y la racha ya va por nueve derrotas seguidas en el campeonato, que son diez contando también la Copa de España FEB. Esa pésima secuencia de resultados tiene al cuadro cartagenero con un 2-10, mismos guarismos que presenta el Palmer Basket Mallorca Palma, colista por la diferencia de puntos.

El pasado fin de semana los de la ciudad portuaria cayeron por 80-89 ante el Leyma Coruña, que es el líder por ahora intratable de Primera FEB con 12 triunfos en 12 partidos y ante el que se ofreció una buena imagen aunque no se pudo evitar un nuevo revés.

Enfrente en esta ocasión estará un HLA Alicante que ocupa la tercera posición en la tabla con nueve encuentros ganados y sólo tres perdidos y que en su anterior compromiso se impuso por 91-86 al Flexicar Fuenlabrada.

Al rival y al partido en sí se refirió Félix Alonso en la rueda de prensa previa. "Tenemos muchas ganas de seguir en esa línea de competitividad que se vio frente al Leyma Coruña, que es el equipo más en forma de la competición, en la que no conoce la derrota, y también el más físico y ante el que competimos bien", comentó.

"La racha y la situación en la que estamos es complicada, por lo que necesitamos sumar cuanto antes. Es una visita complicada ante una plantilla de mucho nivel y que puede ser aspirante a todo pero nosotros debemos ir con la confianza que nos dio el rendimiento mostrado en el anterior encuentro y sabiendo que tenemos la necesidad de ganar", añadió el preparador blanquinegro.

Del conjunto alicantino resaltó que "juega muy bien al baloncesto, de forma sencilla pero con un conocimiento alto del juego y teniendo claro cual es el foco".

"Kevin Larsen siempre es una referencia con casi 20 puntos por partido anotados y por lo que genera en el poste bajo y luego también destacan Jordan Walker, Michael Torres y Álex Jordá dentro de una plantilla muy potente. Nosotros debemos defender bien, tratar de evitar sus rachas de anotación y mantener el nivel físico que nos propondrán", apostilló Alonso.