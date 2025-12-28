Belén González y Mario Monreal triunfan en la carrera popular navideña de Jumilla

Los atletas jumillanos Belén González Simón y Mario Monreal Lozano han sido los ganadores de la carrera popular navideña organizada por la concejalía de deportes del Ayuntamiento de Jumilla en el que han tomado parte alrededor de 400 deportistas.

Salida y meta en el Jardín de la Glorieta y un recorrido urbano de 5 km para los adultos y recorridos adaptados para los menores.

La concejala de Deportes, María Herrero, subrayó que “esta prueba combina salud, convivencia y diversión en una jornada pensada para todas las edades”, destacando el carácter gratuito de la inscripción y la voluntad del Ayuntamiento de fomentar la práctica deportiva como herramienta de bienestar físico y mental, también en Navidad.

Las carreras para menores se iniciaron a las 17:00 horas y estuvieron divididas por categorías: Sub8 (200 metros), Sub10 (400 m), Sub12 (600 m) y Sub14/Sub16 (2.500 m). A las 18:00 horas turno de los adultos, que recorrieron un circuito urbano de 5 kilómetros, completando dos vueltas por el casco antiguo y lugares emblemáticos de Jumilla.

Uno de los atractivos de la carrera es el tradicional Concurso de Disfraces Navideños, que otorgará premios en metálico de 100, 75 y 50 euros a los tres atuendos más originales. “Esta carrera no es solo una competición: es una fiesta del deporte”, ha recordado la concejala María Herrero.

La prueba deportiva contó con un concurso de disfraces que tuvo a “Las Divas” como ganadoras, seguidas de “el circo” y en tercera posición “Los Manolos”.