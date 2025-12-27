Ver entrenar a Carlos Alcaraz, la otra atracción de la Navidad

Si ya de por sí Carlos Alcaraz es uno de los grandes protagonsitas del deporte, en este mes de diciembre no hay día que no aparezca en los titulares. Su ‘divorcio’ de Juan Carlos Ferrero está dando mucho que hablar. Pero el tenista murciano quiere dejar atrás la ruptura con el que hasta hace unos días era su entrenador para centrarse en el trabajo de pretemporada, una pretemporada que está llevando a cabo en las instalaciones del Club de Campo de El Palmar. Hasta allí se están desplazando estos días muchos aficionados para ver entrenar a su ídolo. Ocurrió este mismo sábado durante la sesión dirigida por Samu López, nuevo entrenador de Alcaraz, y en la que el número uno del mundo peloteaba junto al tenista español Pedro Martínez.

Lo que hasta hace unas semanas era complicado, ya que habitualmente los entrenamientos de Alcaraz se desarrollaban en Villena, donde Ferrero tiene su Academia, ahora está empezando a convertirse en normal ver al tenista murciano entrenar entre sus paisanos, y estos últimos lo agradecen, asistiendo con curiosidad y atención a cada uno de los entrenamientos.

Se sigue a Carlos Alcaraz y se busca a Samu López, que estos días, sin necesidad de pronunciarse públicamente, también está siendo gran protagonista, y es que ha sido el elegido para hacerse cargo de la carrera del murciano tras la ruptura con Juan Carlos Ferrero. El que volvió a pronunciarse sobre esa salida es el alicantino, que este sábado comentaba en una entrevista en Radio Nacional de España que «soy fiel a mis valores y pensamientos, y ya está. Hay ciertas cosas que no he podido aceptar por cómo soy, y estoy satisfecho por esa parte. Por la otra, por haber roto y por no seguir con Carlos, por supuesto que no estoy satisfecho y contento, no es lo que quería. Cada uno es de una manera y unos piensan de una manera y otros, de otras. Cuando sucede esto, hay que aceptarlo».

De todo el ruido intenta alejarse Carlos Alcaraz, que todavía no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. El murciano está centrado en el trabajo de pretemporada y en llegar al máximo nivel Australia, donde intentará levantar el únicog grand slam que le falta. El torneo de Australia comenzará el lunes 12 de enero y se desarrollará hasta el 1 de febrero.