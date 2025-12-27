El UCAM Murcia, a mantener su ‘modo pesadilla’ en Navidad

El UCAM Murcia CB está viviendo una de las Navidades más felices que se recuerdan desde hace tiempo en la capital del Segura. Aunque no está siendo igual para sus rivales, que están sufriendo y pasándolo mal en sus respectivos partidos ante el nivel desplegado por el conjunto universitario en la Liga Endesa.

Con nueve triunfos en once jornadas, ya es una realidad que el UCAM Murcia se ha ganado un hueco en la cúspide de la clasificación. Marcha en la segunda posición y tiene en su mano la posibilidad de sellar matemáticamente su billete para la Copa del Rey de Valencia del próximo febrero. De hecho, ya no se habla de que vaya a esa cita, sino que lo haga con la vitola de ser cabeza de serie, evitando así cruzarse en la primera eliminatoria con rivales como podrían ser el Real Madrid o el propio anfitrión.

Pero si por algo se caracteriza este UCAM Murcia desde hace años es por no vender la piel del oso antes de cazarlo. Los éxitos del club murciano vienen desde el trabajo y de un tremendo esfuerzo que no quiere ni puede abandonar en ningún momento. Empezando esta noche en Granada (20.00 horas, DAZN), donde no quiere confiarse ante un rival herido y con ganas de revertir su mala dinámica para agarrarse cuanto antes a sus objetivos en la competición.

El UCAM no quiere cambiar su ‘mood’ de diciembre. Un mes en el que hasta ahora cuenta todos sus partidos por victorias. Venció al San Pablo Burgos nada más regresar de las Ventanas FIBA, como también pasó por encima ante el Joventut y el Valencia Basket en sus dos encuentros consecutivos en el Palacio de los Deportes. Todo esto, sumado a sus dos triunfos en la FIBA Europe Cup, le ha permitido consagrarse en la parte alta y demostrar que está capacitado para sentarse en la misma mesa que se encuentran los ‘grandes’ de la Liga Endesa.

Y es que no solo por números funciona este UCAM Murcia, sino por la manera que está consiguiendo estos números, es lo que le convierte en uno de los equipos más temidos del campeonato. Sin embargo, no puede quitarse el equipo universitario el traje de lobo. Y eso es lo que intentará mantener esta noche en Granada ante un rival que si bien llega herido, tiene la fuerza necesaria para intentar darle un mordisco a los de Sito Alonso.

Pendientes de un fichaje

El conjunto de Ramón Díaz encadena seis derrotas consecutivas, pero fue capaz de vencer al Valencia Basket y se muestra siempre muy competitivo durante sus partidos pese a su balance de 1-10 que le hace estar descolgado -a tres victorias de la permanencia- en la parte baja de la tabla junto con el Burgos. Unos duelos que, en los últimos minutos, no está cayendo la suerte de su lado. Además, el cuadro andaluz podría contar con la novedad del ala-pívot Amar Alibegovic, al estar cerca de cerrar su contratación, aunque su participación, en caso de llegar a tiempo, sería muy complicada al haber sumado un solo entrenamiento con el Covirán.

Todos viajan

Por su parte, el UCAM viajará con toda su plantilla a Granada. El base Dani García y el ala-pívot Rubén de la Torre, quienes se suelen quedar fuera de las convocatorias en ACB, también estarán presentes y se espera el regreso de Toni Nakic después de superar un proceso vírico que le impidió jugar el pasado domingo. Además, el plantel de Sito Alonso estará arropado desde la grada del Palacio de los Deportes de Granada después de que el club completase el autobús que organizó hace días para este desplazamiento, un viaje al que se unirán más aficionados con sus respectivos coches. Por lo que se espera que unos 200 seguidores animen al UCAM hoy en Granada.