El UCAM Murcia sabe sufrir en Granada y se apunta a ser líder al cierre de 2025

Este UCAM Murcia CB es una auténtica pesadilla para sus rivales en la Liga Endesa. Sabe ganar de todas las formas posibles y ahora mismo es un equipo prácticamente imparable. Eso le ha llevado a firmar un mes de diciembre inmaculado, repleto de triunfos al contar sus partidos por victorias y que puede redondear este martes en el Palacio de los Deportes ante el Real Madrid (21.00 horas). Y es que un triunfo colocaría a los de Sito Alonso como líderes de la Liga Endesa al cierre de un 2025 que puede ser la antesala de algo muy grande en el cierre del cuarenta aniversario del club murciano.

Y es que, con diez victorias en doce jornadas, el UCAM Murcia está a punto de alcanzar la que tiene pinta que va a ser la mejor primera vuelta de su historia en la ACB. La victoria ante el Covirán Granada le ha permitido igualar su mejor registro hasta ahora, pero también dejar sentenciada su presencia en la Copa del Rey de Valencia del próximo mes de febrero. Sin embargo, al contrario de lo que puede deslizar el resultado (79-86), no ha sido nada fácil para un equipo universitario que ha tenido que saber sufrir ante un rival que no le ha dado tregua para tratar de voltear su dinámica y escapar de la parte baja de la clasificación.

No pudo vencer la plantilla universitaria desde el brillo, pero supo lucirse también en el barro. Salió ganador después de un un guion de partido en el que no se sintió nada cómodo hasta bien entrados los minutos finales, y que en otros escenarios acabaron con un desenlace distinto esta misma temporada. El Covirán Granada se movió bien en el cuerpo a cuerpo, no agachó las orejas ante uno de los equipos más en forma de la ACB y lideró el marcador durante bastante tiempo gracias a su dureza para aguantar un ritmo alto y de posesiones rápidas. Eso le llevó a contar incluso con una ventaja de 11 puntos en el tercer cuarto que parecía poner contra las cuerdas a su rival y a los centenares de seguidores desplazados desde la capital del Segura que se dieron cita en el pabellón andaluz.

Pero este UCAM Murcia necesita de vientos fuertes, casi huracanados, para tambalearse en la ACB. Cambió Sito Alonso por completo su quinteto cuando parecía todo perdido, y ahí apareció la fuerza del UCAM Murcia. La de todo un colectivo que desde la defensa supo sacar adelante una situación que parecía casi imposible debido a la defensa en zona planteada por su rival que le impedía marcar las diferencias desde el ataque. Pero como en esta historia David DeJulius (23 puntos) escribrió el inicio para sostener a los suyos en la primera parte, aunque también apareció más tarde, el base Michael Forrest (11 puntos y 2 asistencias) fue el nudo para enganchar de nuevo al UCAM al término del tercer cuarto y después un Devontae Cacok (13 puntos y 5 rebotes) que se puso la capa de líder para mantener a su equipo en la cúspide de la clasificación con el desenlace que todos ansiaban.

Ellos fueron la punta de un iceberg que no consiguió esquivar el Covirán Granada también gracias al trabajo de Emanuel Cate, Sander Raieste o Howard Sant-Roos desde atrás en un día en el que reapareció Toni Nakic tras superar su proceso vírico que le impidió jugar la pasada jornada.

El Covirán avisa primero

Arrancó el UCAM Murcia con la novedad de Will Falk en el quinteto inicial, tras los 14 rebotes atrapados en la victoria ante el Valencia Basket, y aunque no con un ritmo muy alto, el equipo universitario parecía tener controlado el partido. Las canastas de Cate y un triple de DeJulius abrieron distancia en el marcador (3-11), pero el Covirán Granada fue de menos a más. Se recuperó el equipo de Ramón Díaz y lo hizo con un parcial de 9-0 que puso contra las cuerdas a los murcianos. Costa y Thomas cogieron las riendas, y la irrupción de Jassel Pérez cambió por completo el encuentro (12-13). Las rotaciones parecían darle otro aire a los de Sito Alonso, pero no se sentían todavía cómodos ni en ataque ni en defensa, ante un Covirán que lograba controlar el juego por encima de los aros y que con el jugador dominicano cerró este primer cuarto sobre la bocina (19-18).

DeJulius equilibra la balanza

DeJulius fue capaz de romper la defensa en zona de un equipo nazarí que continuaba cortocircuitando el juego ofensivo de su rival. Nueve puntos consecutivos del base devolvieron la iniciativa al UCAM y tuvo que cortarlo el Covirán Granada con tiempo muerto (23-27). El norteamericano cambió el guion y permitió que los suyos tomasen algo de oxígeno, tras unos primeros minutos por los que pasaron verdaderamente apuros, aunque el conjunto granadino respondió de la mejor forma. Un parcial de 8-0 provocó el enfado de Sito Alonso, que tuvo que cortarlo con tiempo muerto ahora tras un triple de Thomas y una serie de desajustes defensivos que echaron por tierra todo lo anteriormente conseguido (31-27). Fue entonces cuando un triple de Nakic permitió al UCAM seguir a rebufo en un partido que ya elevó su ritmo al máximo nivel, provocando un intercambio de posesiones rápidas de las que no sacaba del todo rédito el equipo murciano pese a dominar el rebote ofensivo. Raieste empató de nuevo desde el triple y también con un mate posterior (35-35) para que Forrest confirmase la reacción desde el tiro exterior (36-41). El alero estonio fue clave en este tramo del encuentro, donde el UCAM no perdió la cara gracias a sus cinco triples en este cuarto, aunque no fue suficiente ante el acierto de un Jassel Pérez que rompió todos los esquemas universitarios (43-41).

Forrest apaga el fuego

El inicio de la segunda parte tampoco trajo buenas noticias. Al UCAM se le atragantó la defensa en zona de un Covirán Granada que logró su máxima ventaja, con nueve puntos ya de colchón, después de una técnica señalada a Sito Alonso por protestar (53-44) y entrar su equipo en bonus. Solo un triple de Nakic fue la única canasta en juego para los universitarios en cuatro minutos de este tercer cuarto, donde un mate de Olunmuyiwa terminó por alertar a los universitarios (55-44). Cambió por completo el quinteto el equipo murciano, pero era muy difícil mantener un nivel defensivo alto sin mandar al tiro libre al Covirán Granada tras agotar todas sus faltas. La diferencia desde esta distancia ya era notable, con veinte lanzamientos ejecutados por los locales ante los cinco visitantes, pero residía en la imposibilidad de poder cambiar el ritmo por parte de los universitarios (63-54). Consiguió hacerlo desde la defensa con el paso de los minutos, y ahí fue cuando llegó la mejor versión del UCAM. Una canasta de Cate, en la que sacó el adicional, permitía resistir a los murcianos en el tramo final de este periodo y una antideportiva de Jassel Pérez sobre Forrest confirmó la reacción visitante gracias a la electricidad del base (63-60). Una recuperación de Sant-Roos provocó la falta a un Forrest que ahora sí conseguía mandar a su equipo al tiro libre, por lo que se cerró este cuarto con un marcador muy igualado (65-62).

Cacok, en modo líder

DeJulius volvió a tomar las riendas para abrir esta fase decisiva, pero una antideportiva de Radebaugh sobre Olunmuyiwa lo cambió todo. Además, el pívot continuó sacando petróleo en la pintura, al sacar el adicional otra vez con un mate que estableció la ventaja en seis puntos (70-64). Continuaba sin encontrar el acierto un UCAM que continuaba dominando el rebote ofensivo, pero que no conseguía convertir sus segundas oportunidades. Eso le comenzó a lastrar, al convertir tan solo un triple en toda la segunda mitad, y a seis minutos para el final el Covirán volvió a estirar su renta (74-66). Respondió el UCAM por mediación de Cacok, al convertir y sacar el adicional, para marcar territorio y liderar también el paso adelante de los suyos generando desde la pintura (74-72). El pívot se hizo el dueño y señor del partido en este tramo, con un robo en el que le acabaron haciendo falta cuando iba hacia canasta y en la caída se volvió a hacer daño en el hombro derecho, del que ya arrastraba molestias (74-74). Los de Sito Alonso volvieron a repetir la fórmula, elevando el tono defensivo y con un robo de Raieste que le acabó otorgando el liderato con Cacok en modo líder (77-80). Nueve puntos sin fallo en sus lanzamientos permitieron al UCAM tomar de nuevo la iniciativa a tres minutos para el final. Ciento ochenta segundos en los que pudo pasar de todo, pero especialmente en los que las defensas se impusieron en las acciones más importantes hasta que DeJulius terminó por sentenciar desde el triple (79-86).