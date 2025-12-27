¿Dónde se podrá correr la carrera de San Silvestre en la Región?

Cerrar en año corriendo es ya una tradición en toda España. No hay rincón el mapa en el que el 31 de diciembre no se celebre la conocida como carrera de San Silvestre, prueba que combina la competición con la diversión, y en la que los disfraces se han convertido en imprescindibles. No será diferente en la Región. Aunque en este 2025, muchos municipios han decidido adelantarse al 31 de diciembre, aprovechando este fin de semana navideño para celebrar sus pruebas. Mientras que las más multitudinarias -Murcia, Cartagena, Lorca, Molina y Cieza- mantendrán la tradición, celebrándose el próximo 31 de diciembre, desde hoy mismo los ‘runners’ murcianos ya tendrán oportunidad de empezar a despedir el año sobre el asfalto. Las San Silvestre más tempraneras de la Región se celebrarán este mismo sábado en Abarán, Jumilla y Pliego.

Solidaridad en Abarán

Como viene siendo ya habitual, la carrera de Abarán será solidaria. Los que se animen a calzarse las zapatillas podrán participar de forma gratuita. Para retirar su dorsal solo tendrán que entregar una bolsa de alimentos no perecederos para repartirlos después entre los más necesitados. Esta undécima edición comenzará a partir de las 18:00h. para las pruebas infantiles. La cita absoluta empezará sobre las siete de la tarde.

Pliego eleva el nivel

La que no será para todos los públicos es la San Silvestre de Pliego, que en este 2025 vuelve a apostar por un exigente Trail para cerrar el año por la montaña. Esta tarde, a partir de las cinco, el Jardín de la Glorieta acogerá la salida de una prueba que cuenta con un recorrido de 9 kilómetros, intercalando recorrido urbano y montaña y dando la posibilidad de elegir entre la carrera o la marcha senderista. A partir de las 18.00 comenzarán las pruebas infantiles.

Prueba gratuita en Jumilla

A partir de las cinco de la tarde, en el Jardín de La Glorieta, se celebrará la tradicional Carrera Navideña de Jumilla, que ya cumple diecisiete años y que vuelve a tener un carácter solidario. La inscripción es gratuita.

Archena, el domingo

La San Silvestre de Archena, que llega a su decimoquinta edición, se celebrará este domingo a partir de las 10.00 horas. Saldrá desde el polideportivo municipal, en la Avenida del Río Segura. El recorrido será de 5 kilómetros y también habrá pruebas para los menores.

La Green Christmas, en Yecla

Este domingo también se celebrará la San Silvestre Green Christmas de Yecla, que no tendrá carácter competitivo, por lo que se espera que el recorrido, de 1,5 kilómetros, se llene de disfraces y diversión. A partir de las 9:30 horas, en la Plaza Mayor, habrá animación y se realzará un mural gigante en el que los niños podrán expresar sus deseos. Además, lo que se recaude irá destinado a la Cruz Roja.

Bullas, de las más veteranas

Si hay un municipio que no falta a la cita de las San Silvestres ese es Bullas, que este 2025 cumplirá su edición número 27. La prueba será este mismo domingo y tendrá su salida en la Plaza de la Villa. A partir de las 11.00 se disputarán las carreras infantiles, siendo la absoluta el plato fuerte de la mañana. La inscripción es gratuita y se premiará a los mejores disfraces.

Marcha de los Inocentes

Caravaca ha apostado en este 2025 por organizar una prueba denominada ‘Marcha Día de los Inocentes’. Una ruta de 14 kilómetros por entornos del Anillo Verde, con inscripción benéfica destinada a la compra de juguetes para menores en situación de vulnerabilidad. La salida tendrá lugar en el Pabellón Juan Antonio Corbalán.

La carrera de Mula, aplazada

Mula también iba a celebrar su San Silvestre en la mañana de este domingo en el Parque Cristóbal Gabarrón, sin embargo, ante la previsión de lluvias, la prueba, organizada por el Club Atletismo de Mula y Deportes Random, ha quedado aplazada. Según informó la organización, se disputará el domingo 4 de enero.

Santomera también se suma

También habrá lugar para una cita inédita en el calendario popular este domingo. Así será el domingo en Santomera, con motivo de su I Carrera Navirun, con inicio a las 10:00h. de la carrera absoluta, sobre una distancia aproximada de 5km., comenzando a continuación las pruebas infantiles, en todos los casos con salida y meta en la Calle La Gloria, junto a la Plaza Borreguero Artés, junto al ayuntamiento de Santomera.

Tercer año en Torre Pacheco

Torre Pacheco quiere consolidarse poco a poco en el calendario de las pruebas navideñas, organizando por tercera edición su San Silvestre. Tendrá lugar este domingo a partir de las once de la mañana con salida en la urbanización Mar Menor Golf Resort. Habrá concurso de disfraces, música y sesión vermut. El recorrido contará con una distancia larga de 8 kilómetros y otra de 4 kilómetros.

Murcia, la más multitudinaria

El fin de semana será un aperitivo de lo que ocurrirá el 31 de diciembre, cuando llegue la San Silvestre más multitudinaria de la Región, que no es otra que la que se celebra en Murcia. El Paseo Teniente Flomesta acogerá a partir de las cinco la salida de una carrera que cuenta con 6,5 kilómetros y que llenará las calles de la capital de color.

Cartagena sigue creciendo

Los cartageneros celebrarán su San Silvestre el próximo miércoles 31 a partir de las 11.30 de la mañana. Este año se espera que se llegue a los 4.000 participantes entre mayores y pequeños. La salida estará ubicada en el Paseo Alfonso XII y la meta en la puerta del Palacio Consistorial.

Novena edición en Molina

Molina despedirá el año este miércoles 31 con una San Silvestre que comenzará a las cinco de la tarde sobre un recorrido urbano de cinco kilómetros con salida en la Avenida de Madrid, junto al ayuntamiento.

Solidaridad en Lorca

La San Silvestre de Lorca destinará los beneficios de las inscripciones a la Asociación de Padres de Atención Temprana (APAT) a través del proyecto anual del club deportivo #retoyosípuedo. La prueba se disputará el miércoles en horario de mañana (a partir de las 10.30 horas), con salida y meta en la avenida Juan Carlos I (zona de Las Columnas).

Cieza homenajea a ‘El Seco’

La Cofradía de la Santa Verónica apuesta un año más por la organización de la San Silvestre de Cieza, que se celebrará el miércoles a partir de las 16.30 y tendrá su salida en la Esquina del Convento. La prueba, que cumple su decimosexta edición, homenajeará a Juan Morcillo ‘El Seco’.

En Santiago y Zaraiche, miércoles por la mañana