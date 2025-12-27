Palmberg, más expectativa que realidad en el Real Murcia

El pasado 10 de noviembre el Real Murcia anunciaba a bombo y platillo la ampliación de contrato de Joao Palmberg. Aunque era una opción incluida en el contrato que el futbolista brasileño firmaba en 2024 y que se extendía hasta 2027, el club grana decidió no esperar más para ejecutar esa ampliación por dos temporadas más, asegurándose al carioca hasta 2030. «La renovación de Palmberg supone una apuesta de presente y futuro del Real Murcia por un centrocampista moderno, creativo, muy trabajador y con mucha proyección», explicaba la entidad murcianista, que ha puesto al mediapunta como el ejemplo a seguir en la apuesta de Felipe Moreno por traer a Nueva Condomina a jóvenes futbolistas internacionales.

Sin embargo, una temporada y media después de su llegada a Murcia, Palmberg sigue siendo más una apuesta que una realidad. Pese a la ampliación de contrato ejecutada por el club, los distintos entrenadores que han ido pasando por Nueva Condomina todavía no han considerado al brasileño como una pieza indiscutible en sus alineaciones. De hecho, ahora mismo, el mediapunta está muy lejos de ser imprescindible para Adrián Colunga, siendo uno de los pocos jugadores del pasado curso que no ha dado el paso al frente que sí han dado otros compañeros como Jorge Mier y Pedro Benito. Además, el pasado 13 de diciembre, durante el partido frente al Sabadell, una decisión del técnico grana no dejaba bien parado al carioca. Pese a aparecer en el once titular, en el minuto 33 Colunga sorprendía a todos al hacer un cambio, sacando del campo a Palmberg y apostando por Flakus en un intento de revertir la imagen de un partido que ya se estaba perdiendo.

La cara de Palmberg abandonando el terreno de juego lo decía todo. No se tomó nada bien el brasileño la decisión de su entrenador. Y llama la atención que ante el Europa, una semana después, no jugara ni un minuto. Sí disfrutó de 21 minutos en el duelo copero frente al Betis.

Pero la situación de Palmberg no era muy diferente con Etxeberria. Aunque comenzó la liga completando los 90 minutos en Marbella, posteriormente fue más un revulsivo que otra cosa. Ni los goles ante el Villarreal B y el Sevilla Atlético cambiaron demasiado su situación.