Baloncesto
Liga Endesa: Covirán Granada - UCAM Murcia, en directo
Sigue cuarto a cuarto el encuentro que está disputando el conjunto universitario de la Jornada 12 de la Liga Endesa
En directo: Covirán Granada - UCAM Murcia (20.00 horas, DAZN)
- Consulta las estadísticas del partido
- Así está la clasificación de la Liga Endesa
- Previa: El UCAM Murcia, a mantener su 'modo pesadilla' en Navidad
Regresa Toni Nakic
El UCAM Murcia ha viajado con toda su plantilla a Granada. También el base Dani García y el ala-pívot Rubén de la Torre, quienes se han quedado fuera de las convocatoria, como suele ser habitual en ACB. Así pues, la plantilla de Sito Alonso cuenta con el regreso de Toni Nakic después de superar un proceso vírico que le impidió jugar el pasado domingo en la victoria ante el Valencia Basket.
Además, el equipo se encuentra arropado desde la grada del Palacio de los Deportes de Granada después de que el club completase el autobús que organizó hace días para este desplazamiento, un viaje al que se han unido más aficionados con sus respectivos coches. Debido a este motivo, la plantilla universitaria ha contado con un caluroso recibimiento a su llegada al pabellón en autobús y se espera que unos 200 seguidores murcianos animen desde las gradas.
- La nieve vuelve a la Región de Murcia por Navidad
- Dónde ver la nieve este fin de semana en la Región de Murcia
- La lluvia no da tregua en la Región de Murcia: alerta amarilla por lluvias este fin de semana
- Del bullicio de la Nochebuena a la apagada Navidad en la Región por las lluvias
- Viola a su hijastra de 10 años en un camino de la huerta de Murcia y después la lleva al colegio
- Las empresas murcianas dan por hecho que no cumplirán la normativa de ascensores
- El río Segura, listo para recuperar su cauce original a su paso por Murcia
- El cirujano detenido por violar en Murcia a su paciente aceptó facilitar su ADN, pero no abrir su teléfono