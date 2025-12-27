Liga Endesa: Covirán Granada - UCAM Murcia, en directo

En directo: Covirán Granada - UCAM Murcia (20.00 horas, DAZN)

Regresa Toni Nakic

El UCAM Murcia ha viajado con toda su plantilla a Granada. También el base Dani García y el ala-pívot Rubén de la Torre, quienes se han quedado fuera de las convocatoria, como suele ser habitual en ACB. Así pues, la plantilla de Sito Alonso cuenta con el regreso de Toni Nakic después de superar un proceso vírico que le impidió jugar el pasado domingo en la victoria ante el Valencia Basket.

Además, el equipo se encuentra arropado desde la grada del Palacio de los Deportes de Granada después de que el club completase el autobús que organizó hace días para este desplazamiento, un viaje al que se han unido más aficionados con sus respectivos coches. Debido a este motivo, la plantilla universitaria ha contado con un caluroso recibimiento a su llegada al pabellón en autobús y se espera que unos 200 seguidores murcianos animen desde las gradas.