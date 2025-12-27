El Jimbee Cartagena, a coger impulso antes de la Supercopa

El Jimbee Cartagena baja el telón competitivo de 2025 este sábado con una salida siempre exigente. El conjunto rojiblanco visita el Pavelló Nou para medirse al Industrias Santa Coloma (18:30, televisado por La Liga Plus), en un duelo correspondiente a la jornada 15, última de la primera vuelta en la Primera División de fútbol sala.

Será un encuentro con lecturas muy distintas para ambos equipos. Desde el punto de vista visitante, el Jimbee afronta la cita con los deberes hechos. La contundente victoria por 4-0 ante Manzanares del pasado 13 de diciembre no solo reforzó el buen momento del equipo, sino que certificó matemáticamente su clasificación para la Copa de España de fútbol sala, el torneo más especial del calendario nacional. Un billete asegurado que libera de presión al bloque cartagenero en una jornada donde, en otras pistas, la tensión será máxima.

Sin embargo, que no haya urgencias clasificatorias no significa que falte ambición. El equipo dirigido por Duda viaja a tierras catalanas con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan mantener la tercera posición de la tabla y seguir enviando mensajes de fortaleza a apenas una semana de la disputa de la Supercopa de España de fútbol sala. Ganar en Santa Coloma supondría cerrar el año con nota alta y reforzar la confianza de un vestuario que se ha consolidado entre los grandes del campeonato.

Eso sí, el choque llega marcado por las incógnitas. El reciente parón por compromisos internacionales y las fechas navideñas hacen que la convocatoria no esté del todo definida, y el cuerpo técnico deberá valorar qué jugadores están en condiciones óptimas, aunque ya es seguro que no estarán ni Jesús Izquierdo ni Renato. La prioridad pasa por competir y buscar la victoria, pero sin perder de vista la necesidad de dosificar esfuerzos y evitar sobrecargas físicas en un tramo clave de la temporada.

Enfrente estará un Industrias Santa Coloma herido, que atraviesa su peor momento del curso. Los catalanes encadenan cuatro derrotas consecutivas y vienen de caer con claridad (5-1) ante el Barça. Aunque mantienen un colchón de cinco puntos sobre el descenso, necesitan reaccionar para no verse arrastrados a una pelea incómoda. Ese contexto convierte el duelo en una trampa peligrosa para el Jimbee, que deberá imponer su madurez competitiva para despedir 2025 con otro triunfo de prestigio lejos del Palacio de los Deportes.

Ese triunfo cargaría de moral a los cartageneros con vistas a la Supercopa de España que comenzará el próximo 3 de enero. En las semifinales, el Jimbee se medirá al Peñíscola. Inter Movistar y Palma Futsal se jugarán la otra plaza en la final. «La Supercopa es una fecha importante para nosotros y tenemos que llegar bien a ella y eso implica desde el punto de vista psicológico hacer un buen partido en Santa Coloma y sacar los tres puntos, que son necesarios en lo clasificatorio porque está todo muy apretado», comentó Duda en rueda de prensa.