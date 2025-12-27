El Jimbee Cartagena cae en el último segundo tras un mal partido

El Jimbee Cartagena cerró su histórico 2025 de la peor manera posible: con una derrota amarga, cruel y difícil de digerir en la pista de Industrias Santa Coloma (4-3). No fue solo perder, fue cómo se perdió, ya que el cuadro portuario no fue reconocible, una sella de identidad.

En un partido que los cartageneros tuvieron controlado durante muchos minutos, el desenlace volvió a castigar a un equipo que no estuvo a la altura en la segunda mitad y que pagó muy caros sus errores defensivos y de concentración. Todo esto a siete días de que se dispute la Supercopa de España en Palma.

Desde la óptica visitante, el encuentro dejó sensaciones encontradas. El Jimbee no brilló, ni mucho menos, pero supo competir en una primera parte en la que, sin dominar, fue tremendamente efectivo. Dos llegadas claras, dos goles y una ventaja que parecía suficiente para, al menos, puntuar en un pabellón siempre exigente. Sin embargo, el fútbol sala no perdona despistes y Santa Coloma encontró el camino a la remontada a base de insistencia, fe… y regalos ajenos.

El equipo de Duda se adelantó en el minuto 10 gracias a una acción individual de Pablo Ramírez, que recorrió medio campo y, cayéndose, asistió a Cortés para que definiera de primeras el 0-1. Poco después, en el 14, llegó otro golazo: Mellado, con su pierna menos buena, sacó un derechazo impresionante a la escuadra para firmar el 0-2. Con ese marcador se llegó al descanso, con la sensación clara de que el Jimbee no estaba bien, pero sí era eficaz. Y en partidos así, eso suele bastar.

Cortés en un lance del partido / Prensa Industrias Santa Coloma

Decepcionante segunda mitad

Todo cambió tras el paso por vestuarios. Industrias Santa Coloma dio un paso adelante y el Jimbee Cartagena se fue diluyendo poco a poco. Leandrinho, el mejor del partido, recortó distancias en el minuto 22 con una jugada personal de enorme calidad, batiendo a Chispi con un disparo cruzado. Apenas hubo tiempo para recomponerse cuando llegó el empate, en una acción tan evitable como dolorosa: falta de comunicación entre Chispi y Cortés, balón muerto y Puchy marcando a placer el 2-2.

Aun así, el Jimbee reaccionó. Osamanmusa demostró su calidad como pívot en el minuto 30, girándose con potencia y definiendo para el 2-3. Parecía que el conjunto cartagenero, especialista en manejar partidos igualados, volvía a tener el choque donde quería. Nada más lejos de la realidad.

El 3-3 fue el reflejo perfecto del desconcierto visitante. Un disparo desviado de Kokoro acabó rebotando en la cara de Víctor Ramos y colándose en la portería. Un gol casi cómico, pero devastador anímicamente.

Gol en el último segundo

Duda apostó por el portero-jugador en busca de la victoria, pero el guion fue el mismo que en Noia. Mala circulación, pérdida y castigo máximo. Leandrinho robó desde su propio campo y, a falta de dos segundos, marcó a portería vacía el definitivo 4-3, desatando la locura en un pabellón que además rendía homenaje a Nil.

Mellado, uno de los mejores jugadores del Jimbee Cartagena / Prensa Industrias Santa Coloma

Victoria vital para Industrias Santa Coloma y serio paso atrás del Jimbee Cartagena, que cerró el año con un mal partido y demasiados goles evitables. Un final cruel para un 2025 inolvidable, pero que deja una advertencia clara de cara al futuro.

Toca resetear, porque en apenas siete días el Jimbee se medirá al Peñíscola en las semifinales de la Supercopa de España. Y si algo demuestra la experiencia es que, cuando llegan los momentos decisivos, el conjunto cartagenero suele ofrecer su mejor versión, motivo suficiente para no encender las alarmas ni caer en una preocupación excesiva.