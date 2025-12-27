El FC Cartagena, conmocionado por la tragedia de Fernando Martín tras el naufragio en Indonesia

«Desde el FC Cartagena lamentamos la pérdida de nuestro ex central Fernando Martín, y de tres de sus hijos en este trágico accidente. Nuestro más sentido pésame, y todo el ánimo y apoyo a sus familiares y amigos. DEP», así reaccionaba este sábado el FC Cartagena nada más conocerse la tragedia de sus futbolistas en la temporada 2012-2013, que desaparecía este viernes tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia y cuya familia da por fallecido.

Una noticia que ha conmocionado al entorno albinegro y a todo el mundo del fútbol, de luto por lo ocurrido en la isla de Palar, en el entorno del Parque Nacional de Komodo, frente a Labuan Bajo, situada al este de Bali (Indonesia). Allí una embarcación turística en la que viajaban once personas naufragó por causas que aún se desconocen, provocando un fatal balance de víctimas. Entre los pasajeros se encontraba junto a su familia Fernando Martín, de 44 años, exjugador del FC Cartagena y actual entrenador del Valencia Femenino B. El que fuera central albinegro durante la temporada 2012-2013 desapareció junto a tres de sus hijos y las autoridades todavía siguen buscando su cuerpo. La esposa del técnico y una de sus hijas pudieron ser rescatadas con vida por los servicios de emergencia.

El suceso ha causado una profunda conmoción en el ámbito futbolístico. El cartagenerismo llora la pérdida de un exfutbolista que defendió la camiseta albinegra durante una temporada, mientras que el valencianismo queda especialmente golpeado por el fallecimiento de un técnico muy vinculado al club y natural de la Comunitat Valenciana.

Las autoridades locales confirmaron el fallecimiento de las cuatro víctimas, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre las circunstancias exactas del accidente. Fernando Martín y su familia se encontraban disfrutando de unas vacaciones en Indonesia coincidiendo con el periodo navideño.

Una temporada en Cartagena

El paso de Fernando Martín por el FC Cartagena fue breve, pero representativo de una etapa en la que el club buscaba experiencia y fiabilidad en su plantilla. El defensor llegó a la disciplina albinegra con 31 años en el verano de 2012 y disputó una única temporada, en la que participó en 13 encuentros oficiales, 12 de ellos jugando los 90 minutos, acumulando un total de 1.142 minutos sobre el terreno de juego.

Fernando Martín, a la izquierda, en su presentación como jugador albinegro. A la derecha, Francesc Campins / PEDRO MARTINEZ

Fernando Martín destacó por su rigor táctico, su capacidad para mantener el orden defensivo y su profesionalidad. Aunque su etapa en Cartagena se limitó a una sola temporada, dejó la imagen de un jugador fiable y comprometido, cuya aportación quedó integrada en la historia reciente del club, por lo que dejó un buen recuerdo.

Alcoyano-Cartagena en 2009

Antes de firmar por el FC Cartagena, Fernando Martín también estuvo presente, sin pretenderlo, en una de las jugadas más importantes de la historia del club albinegro. Fue en mayo de 2009. Un inoportuno resbalón del central valenciano permitió a Carmona robarle el esférico en la final por el ascenso entre el Alcoyano y el FC Cartagena que supuso el ascenso del club albinegro a la categoría de plata del fútbol español.

Aquella acción quedó grabada en la memoria colectiva de ambos clubes. Para el CD Alcoyano supuso uno de los episodios más dolorosos de su historia reciente; para el FC Cartagena, junto a la tanda de penaltis en Málaga en 2020, uno de los momentos más felices de su trayectoria. Así lo recordaba Fernando Martín en una entrevista concedida a este periódico en 2017, al rememorar lo sucedido el 24 de mayo de 2009 en el estadio El Collao.

«En El Collao no cabía un alfiler, nunca lo he visto así de lleno y con la gente tan entregada. Toda la pasión que teníamos se esfumó en el último minuto del encuentro. El estadio se quedó mudo con mi jugada, fue una decepción y un gran palo para todos. Lo veíamos casi hecho porque era una oportunidad bonita. Fue un final muy duro para los alcoyanos», relató en la entrevista publicada por este diario.

En aquel artículo, el exdefensa insistió además en el ambiente excepcional que se vivió aquella tarde en el estadio. «Luego viví las eliminatorias siguientes y la del ascenso, pero sí que noté que ese año y ese partido en concreto fue increíble lo que se generó en El Collao».