ElPozo Murcia, a lucir su traje de líder ante el Barça

ElPozo Murcia vive hoy uno de sus mejores partidos de la temporada. El cuadro murciano despide el 2025 ante el Barcelona, en un Palacio de los Deportes que presentará un lleno hasta la bandera. Además de los 3 puntos, hoy se rendirá homenaje al meta ciezano, ex de ElPozo Murcia, Juanjo Angosto. También está previsto que el saque de honor lo realice Carlos Alcaraz. El encuentro se podrá seguir a través de Teledeporte, a partir de las 18.30 horas.

Los murcianos se visten de gala para proclamarse campeones de invierno. El buen trabajo de los de Josan González durante toda esta primera parte del curso les ha hecho liderar la clasificación durante muchas jornadas. Para hacerse con ese título virtual, tendrán que ganarle al Barcelona, el cual le sigue muy de cerca, estando a tan solo 3 puntos de distancia.

«El homenaje está muy bonito, por lo que significa Juanjo, pero lo más importante es ganar el partido. Si nosotros lo estamos haciendo bien, tener al segundo a 3 puntos, eso significa que ellos también lo están ejecutando muy bien. Han dejado este partido para el final, para ver quién sale campeón de invierno», comentó el capitán de ElPozo Murcia, Marcel.

«Tenemos que construir esto desde nuevo, que no sea algo anecdótico. Lo he hablado con ellos muchas veces; no solo vale con ganar. Si de verdad queremos ser un equipo ganador que perdure en el tiempo, tenemos que ganar mostrando una identidad, y sacar lo mejor de cada uno», comentó el técnico de ElPozo Murcia, Josan González.

Dada la magnitud del partido de esta tarde, Josan González va a tener a su disposición, por primera vez en esta temporada, a toda su plantilla. Después de varios meses, coincidirán todos sus efectivos para intentar sacar los 3 puntos y despedirse del 2025 como campeones de invierno. «Si no ocurre una catástrofe, contaremos con todos nuestros jugadores, por primera vez este curso», mencionó.

El Barcelona, rival de ElPozo Murcia, en este último duelo del 2025, llega mordiéndole los talones a los murcianos. Los dos empates del cuadro de Josan González les sirvieron a los catalanes, que tampoco fallan, para situarse a 3 puntos de ellos. Los de Javi Rodríguez quieren aguarle la fiesta a ElPozo Murcia en su despedida del 2025.