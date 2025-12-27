ElPozo Murcia empata y es campeón de invierno

ElPozo Murcia se proclama campeón de invierno con empate ante el Barça (2-2). Los murcianos tenían un reto significativo por delante. El escenario era el idóneo para hacerse con la victoria, un Palacio de los Deportes a rebosar y un público que había vuelto a creer en ElPozo Murcia. El encuentro fue una batalla campal entre murcianos y culés. Luchando cada balón, yendo a la presión. Hasta el último segundo todo podía pasar. Al final, ninguno fue capaz de asestar el golpe ganador, y se acabaron repartiendo los puntos. Un punto que le servía a ElPozo Murcia para ser campeón de invierno y mantener el liderato. En 2026 tendrán que seguir manteniendo esta dinámica y luchar por todos los títulos posibles.

ElPozo Murcia lo llevaba pidiendo durante toda la temporada, y el público acabó respondiendo. El Palacio de los Deportes de Murcia se volvió a vestir de gala, con un lleno hasta la bandera. Recordando a aquellas noches históricas, en las que el cuadro murciano dominaba en el panorama nacional.

En cuanto arrancó el duelo, el público se encendió, animando en cada jugada y en cada choque. Esa respuesta de la afición no era por el encuentro ante el Barcelona y ser campeones de invierno, o la despedida de Juanjo Angosto; era un voto de confianza al nuevo proyecto, era la primera piedra del camino para volver a estrechar lazos entre ElPozo Murcia y su afición.

La mejor manera del conjunto de Josan González de agradecer la respuesta del público era demostrando el tipo de equipo que llevan construyendo toda la temporada. Desde el primer minuto se dejó ver ese gen competitivo. Los murcianos salieron a morder en cada jugada, presionando muy arriba, e incomodando al Barça en su salida de balón, propiciando errores peligrosos.

Se estaba viendo a un equipo unido, en el que todos remaban en la misma dirección, y todos sabían el puerto al que tenían que llegar. En el minuto 11 de partido, estalló la alegría en el Palacio de los Deportes de Murcia. Bebe sacó un disparo desde la frontal, y Dener metió el pie para cambiar la dirección de la pelota, consiguiendo el primer tanto del encuentro. El público celebró el gol, dejándoles claro a los jugadores que no están solos en este camino.

Estaba claro que no todo iba a ser de color de rosa para ElPozo Murcia. El Barça también aumentó su ritmo, dejando un encuentro muy competido, con una gran lucha entre jugadores. En una de las acciones de los culés, consiguieron su empate. Martel, en segunda instancia, logró batir a Edu Sousa.

ElPozo Murcia se lamentaba de no haber podido aumentar su ventaja, cuando tuvo la oportunidad, gracias a dos dobles penaltis, que Gadeia erró. Suerte para los murcianos, que el cuadro culé llevaba 6 minutos con 6 faltas, y cualquier acción les volvía a dar una oportunidad. Fue ahí, cuando después de una acción sobre Edu Sousa, Marcel tuvo en sus pies el poder de poner a los suyos por delante. El brasileño, con mucha calma, no falló desde el doble penalti, y puso el 2-1 antes del descanso.

El segundo tiempo no comenzó de la manera que ElPozo Murcia esperaba. Los murcianos arrancaron más rezagados, y no con la misma energía que en el primer acto. El Barça, al contrario, sí que salió con una marcha más; se veía que los de Javi Rodríguez querían empatar el encuentro cuanto antes. Así fue, Didac Plana salió conduciendo el balón desde su portería, se fue abriendo hueco hasta encontrar el momento perfecto, donde sacó el disparo y batió a Edu Sousa.

Poco a poco, el ritmo del encuentro se fue igualando por parte de ElPozo Murcia. No estaban siendo igual de llegadores que en el primer acto, pero estaban buscando otra manera de atacar. En vez de ir a lo loco, Josan González les habría pedido hacer posesiones más largas, con la intención de calmar el juego y tener algo más de claridad.

La pelea estaba siendo máxima entre los murcianos y los catalanes; ninguno se conformaba con el empate. Los puntos mantenían la distancia entre primero y segundo, y proclamaban a ElPozo Murcia como campeón de invierno, pero igualmente, querían cerrar el 2025 con una victoria ante un gran rival como el Barça.

El partido llegó a su final y al final las tablas se mantuvieron en el electrónico. ElPozo Murcia y el Barça demostraron por qué lideran la clasificación y dejaron un gran partido de despedida de año. Los murcianos se proclamaron como campeones de invierno y tendrán que seguir peleando en el 2026.