Sito Alonso: "Nuestro objetivo es continuar siendo muy competitivos"

El parón navideño no existe para un UCAM Murcia CB que este sábado continúa su camino en la Liga Endesa al medirse a domicilio al Covirán Granada (20.00 horas, DAZN). El conjunto universitario, después de las victorias de manera consecutiva en el Palacio ante Valencia Basket y Joventut, mide sus fuerzas ante un rival necesitado y que busca cambiar su dinámica cuanto antes para escapar de la zona baja de la clasificación de la ACB.

Por eso, los nueve triunfos en once jornadas que presenta el club murciano, no deben servir para relajarse en ningún momento. Y así lo ha remarcado Sito Alonso antes de poner rumbo a la ciudad nazarí. "El Covirán Granada es un iival que tiene un componente competitivo muy alto. Es un equipo que no está consiguiendo la victoria en sus partidos por pequeños detalles que se definen en el último minuto y medio de los partidos, pero eso es algo que puede cambiar de una manera radical, sobre todo porque ellos juegan en casa. Por eso, nuestro objetivo es no perder lo que nos está haciendo verdaderamente buenos en la ACB, que es ser muy competitivos en cada acción y pelear cada defensa como si fuera la última", explicó el entrenador del UCAM.

"Si no peleamos cada balón como lo estamos haciendo el 90% de los partidos, no hay opción contra ningún equipo. Ganar fuera de casa siempre es complicado, y por eso hay que poner un extra. Hay que tirar de cosas fundamentales como son la energía, la defensa e intentar, dentro de lo que cabe, llevar el ritmo a través de nuestra capacidad defensiva. Si podemos controlar eso durante muchos minutos, tendremos opciones de ganar en Granada", añadió.

Michael Forrest y Dylan Ennis, del UCAM Murcia, tras vencer al Valencia. / Juan Carlos Caval

Toni Nakic, de nuevo en la convocatoria

Sito Alonso desveló también que viajarán los catorce jugadores con la que cuenta su plantilla, incluido un Toni Nakic que la semana pasada no pudo jugar ante el Valencia Basket al atravesar un proceso vírico. Así pues, también se unirán a la expedición el base Dani García y el ala-pívot Rubén López de la Torre, quienes suelen ser los descartes de la lista en la Liga Endesa, y será antes del encuentro cuando el técnico universitario complete finalmente su convocatoria.

Toni Nakic entra a canasta en el partido UCAM Murcia-Baxi Manresa. / | JUAN CARLOS CAVAL

Apoyo de la afición

El UCAM Murcia estará arropado este sábado en Granada, puesto que un buen número de aficionados, que podría estar sobre los doscientos, se desplazarán a Granada a apoyar a los suyos debido a las fechas navideñas y ser uno de los desplazamientos más asequebiles del calendario para los seguidores murcianos. "Los aficionados on fundamentales para hacernos ver la importancia que tiene no perder ese gen competitivo", y añadió que "estamos teniendo un momento dulce en cuanto a victorias, pero estaríamos igual de contentos si hubiera habido alguna derrota más, siempre que estuviéramos haciéndolo de la misma manera que ahora".