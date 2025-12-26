La Región sale a la caza del ‘9’ en Segunda RFEF

A pocos días de que se levante el telón del mercado invernal, los despachos del fútbol regional hierven. Los clubes de la Región de Murcia del Grupo IV de Segunda Federación peinan el mercado con un diagnóstico prácticamente unánime: falta gol. O, al menos, falta ese delantero centro que convierta en puntos el trabajo acumulado durante la primera vuelta en uno de los grupos más exigentes de la categoría.

El balance global invita al optimismo. Salvo contadas excepciones, los equipos de la Región de Murcia se mueven en la zona media-alta de la clasificación, compitiendo de tú a tú en un campeonato durísimo. Sin embargo, hay una carencia que se repite como un mantra en todos los análisis técnicos: la necesidad de reforzar la posición de ‘9’ para afrontar con garantías el segundo tramo de la temporada.

El Águilas, sin alternativas

El líder, el Águilas FC, es un buen ejemplo. El conjunto costero ha encontrado en Cris Martínez a un futbolista decisivo, pero la grave lesión de Seth Vega, llamado a ser su acompañante en la zona ofensiva, ha dejado al equipo sin alternativas naturales en punta.

Adrián Hernández ha tenido que recurrir a soluciones de emergencia, como la reconversión de José Más, lateral derecho, en delantero centro. El experimento ha salido de lujo, ya que ha convertido dos tantos, pero en el Rubial son conscientes de que para sostener el liderato hace falta algo más que ingenio: buscan un delantero que aporte garantías reales de cara a gol.

Julito, una baja importante

Un escenario muy similar se vive en el UCAM Murcia CF. La lesión de larga duración de Julito, que ha pasado por el quirófano, ha obligado al club universitario a replantearse su planificación ofensiva. Pese a que el equipo azul y dorado presenta cifras goleadoras notables y cuenta con varias alternativas en ataque, la dirección deportiva considera prioritario reforzar esa parcela para no perder pegada en una segunda vuelta que se prevé tan igualada como exigente.

Al Lorca le falta pólvora

También el Lorca Deportiva mira al mercado con la figura del delantero centro marcada en rojo. Naranjo ha dejado destellos y buenos minutos, pero ni Andrés Carrasco ni Tomás Inglés han logrado dar el paso adelante definitivo. Desde la dirección deportiva, encabezada por David Navarro, se entiende que el salto competitivo del equipo pasa por incorporar un ‘9’ que eleve el techo ofensivo y convierta las ocasiones en resultados.

Mesa no es suficiente

Más evidente aún es el caso de la Deportiva Minera. Con 22 puntos en el casillero, en Llano del Beal existe la sensación de que el equipo ha merecido mucho más. La falta de acierto en las áreas ha penalizado seriamente a los de Checa. Rubén Mesa, único delantero centro puro de la plantilla, cumple con goles, pero su acompañante, Eghosa Bello, no ha respondido a las expectativas y regresará de su cesión en este mercado. La intención es clara: firmar un nuevo ‘9’ que complemente a Mesa y permita transformar el buen juego en victorias.

Debate en el Yeclano

La incógnita se sitúa en el Yeclano Deportivo, donde el debate está abierto. El equipo cuenta con tres delanteros (Babacar Fedior, Loren Bianco y Álvaro Cordero) pero entre todos apenas han logrado un gol en la primera vuelta. Un dato demasiado pobre para un conjunto que aspira a crecer en la clasificación. Son arietes en el que hay muchas esperanzas, pero no han cumplido en esa faceta y en el último ante el Atlético Malagueño ninguno de ellos fue titular. La necesidad de gol es evidente y, si llega un refuerzo, uno de ellos tendrá que abandonar la disciplina del club. Iván Ruiz, junto a la comisión deportiva, tendrá que tomar una decisión al respecto.

En definitiva, más allá de matices y contextos particulares, todos los caminos conducen al mismo punto: el mercado invernal será el del delantero centro para los clubes de la Región de Murcia. Todos buscan gol, todos ansían encontrar ese perfil tan cotizado y escaso en enero. Porque en el Grupo IV de Segunda Federación, sin lugar a dudas, el más competitivo de la categoría, la diferencia entre sufrir o soñar suele medirse en detalles y de ahí la importancia en acertar en enero.