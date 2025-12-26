Marc Márquez: "El trabajo más duro ya está hecho pero eso no significa que sea fácil volver a ganar"

La temporada 2025 de MotoGP se cerró con el noveno título del Mundo de un Marc Márquez que fue sin duda el gran protagonista del curso en su primera campaña con el equipo Ducati oficial. Un éxito para el piloto catalán que ya piensa en un 2026 que no será fácil, pese a las buenas sensaciones de este último año.

"El trabajo más duro ya está hecho. Eso no significa que sea fácil volver a ganar, pero he superado el reto más difícil de mi carrera deportiva —salir de ese profundo y oscuro hoyo— y lo hice con un equipo increíble: la Ducati de fábrica", explicó Marc Márquez en una entrevista reciente a la 'Gazetta dello Sport'. "No será fácil: está mi hermano Alex, que lo hizo muy bien este año y tendrá la Ducati de 2026; luego está Pecco Bagnaia, bicampeón del mundo, y Bezzecchi, con una Aprilia que cada vez está más cerca de nosotros", puntualizó.

Para volver a conquistar un título Mundial, Márquez ha recorrido una larga trayectoria en la que hay dos momentos clave. "El primero fue el GP de Japón de 2023: la semana siguiente tomé la decisión de dejar el equipo que me lo había dado todo, Honda, para unirme al equipo Gresini", explica al rotativo italiano. El segundo fue la cuarta operación en el brazo, lo que "fue una decisión difícil, porque podría haber sido adecuado para una vida normal —era un brazo que te permitía hacer las cosas del día a día—, pero no para conducir una moto. Así que asumí ese riesgo". Después llegó el fichaje por el Ducati oficial, lo que fue una "consecuencia" de esas dos decisiones "clave".

A gusto en Bolonia

De su experiencia en la escudería de Bolonia, el mayor aprendizaje que ha extraído Marc ha sido que "la grandeza la hacen los seres humanos, la gente y los pequeños detalles". "Somos un equipo. Al final, soy yo quien va en moto y cruza la meta, pero detrás hay mucha gente, en la empresa de Bolonia y en el circuito, que contribuye a que este éxito sea una realidad", apuntó el de Cervera.

Un buen ambiente que no asegura la continuidad del piloto más allá de 2026. "Ahora tenemos un año importante por delante, 2026, pero obviamente todo está abierto para 2027 y 2028: del 1 al 10, diría que me gustaría quedarme en Ducati en el 8, pero necesito decidir qué hacer", indicó en la entrevista, aunque matizó que "como siempre he hecho en mi carrera como piloto, si estoy contento y soy rápido en algún sitio, la prioridad es quedarme allí".

Para el campeón del mundo de 2025, "si piensas en 2027 y 2028, cuando entre en vigor una nueva normativa y tengamos neumáticos nuevos, será más difícil entender cómo afrontarlo", aunque eso ya llegará y de momento, prefiere centrarse en 2026. "Estoy en el equipo y la moto adecuados, y está en mis manos hacerlo mejor o peor", zanjó al respecto.

El piloto de Cervera, que volvió a subirse a la moto hace apenas unos días tras su lesión, habló también de su proceso de recuperación que va "va muy bien", al menos muscularmente. "Mi hombro aún no funciona del todo bien, pero falta un mes y medio para las pruebas en Malasia en febrero. El objetivo es ser rápido ya en la primera carrera en Tailandia", comentó.