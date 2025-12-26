Javier Hernández toma el mando en el mercado invernal del FC Cartagena

Se acerca el mercado de invierno y el Fútbol Club Cartagena ya trabaja en remodelar los aspectos de su plantilla más necesitados. Por urgencia hay una posición más débil que las demás: la de central. Pero futbolísticamente tiene otras obligaciones añadidas la nueva dirección deportiva si el club quiere perseguir el objetivo del ascenso. La segunda prioridad en la lista del conjunto albinegro está en la delantera. En el Cartagonova buscan un punta que mejore los registros obtenidos hasta el momento. Javier Hernández ya se encarga del rastreo.

La situación actual del FC Cartagena no invita al optimismo en el plano institucional. En medio de un traspaso de poderes que todavía no se ha ejecutado, los flujos de trabajo no están claros. Paco Belmonte, todavía presidente de la entidad, no abandonará su puesto hasta que se complete el cien por cien de los pagos que Alejandro Arribas, comprador del club, debe aportar. Manolo Breis, sin funciones, sigue en su cargo de director deportivo a efectos legales. Mientras, Javier Hernández trabaja en remodelar la plantilla.

El futuro director deportivo tomará posesión de su cargo cuando se produzca la dimisión del consejo de administración actual y el accionista mayoritario y propietario de la entidad, es decir, Alejandro Arribas, realice los nombramientos. Mientras tanto, Hernández ha adelantado trabajo. Ha acompañado al equipo en su día a día durante las últimas semanas, ha mantenido reuniones con el cuerpo técnico de Javi Rey y el propio entrenador, y ha peinado el mercado que abrirá el próximo viernes 2 de enero.

No tendrá unas navidades especialmente tranquilas Javier Hernández sabiendo todo el trabajo que tiene encima. Tras una valoración de necesidades del equipo cartagenero, busca concretamente el madrileño un central y un delantero. Para el centro de la zaga tiene diferentes opciones, ya que puede buscar fuera o mirar hacia dentro. Esto es, recuperar a uno de los dos centrales que son propiedad del club, pero están cedidos en otro equipo.

Esos centrales son Pablo Moyá y Luca Lohr. Curiosamente, ambos en el Arenteiro donde Alejandro Arribas valoró entrar en el accionariado este mismo verano. El primero, fichado desde el Mallorca, no ha tenido nada de protagonismo en el conjunto gallego. No ha participado más que en tres partidos con un total de 27 minutos. No obstante, el segundo ha sido imprescindible hasta el punto de jugar todos los partidos y casi el cien por cien de los minutos, siendo sustituido únicamente en el tramo final de un encuentro. Luca Lohr es el nombre en el que trabaja Javier Hernández.

Esta redacción ha podido conocer que el equipo de trabajo de Hernández valora el regreso de Luca Lohr a mitad de temporada. Con Marco Carrascal fuera del césped hasta final de curso, Lohr sería un buen refuerzo. Se uniría a Serrano, Baz y un Vélez al que las lesiones han castigado en la primera vuelta. Otro nombre que baraja el director deportivo es el de Quique Fornos, central de la Cultural Leonesa de 28 años con muy poca participación en Segunda.

En la delantera, Christian Borrego ‘Chiki’ y Alfredo Ortuño no han cumplido con las expectativas. Suman entre los dos únicamente seis tantos entre liga y Copa y el Cartagena necesita más. Por ello, busca Hernández también un punta que de al equipo un plus en ataque. Más contundencia en el área. Que aproveche las oportunidades que se generan para conseguir esos puntos que se le han escapado al Cartagena en la primera mitad de la temporada.

En cuanto a salidas, la corta plantilla albinegra no teme por la falta de espacio. Son 23 jugadores los que tiene en nómina el equipo y 22 los que pueden participar, excluyendo a Carrascal. Eso sí, la idea de mantener a todo el equipo enchufado de Javi Rey pasa por dar minutos a todos los futbolistas, algo que sería más difícil con más efectivos. En ese sentido, la dirección deportiva debe valorar la situación de Nacho Sánchez o Ander Martín, con un protagonismo muy comedido.

Cree el nuevo equipo de Alejandro Arribas que con nuevas piezas en defensa y en ataque, el cuadro portuario puede pelear por mantenerse arriba y disputar el play off de ascenso. La premisa es muy clara. Marcar más goles y encajar menos. Conseguirlo una vez aseguradas las posiciones más débiles queda en manos de Javi Rey.