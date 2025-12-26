No hay mercado sin extremo para el Real Murcia

Posiblemente sean los extremos las posiciones más reforzadas por el Real Murcia en los últimos años, y posiblemente sea esa zona de ataque la que más quebraderos de cabeza ha dado a los distintos directores deportivos que han pasado por los despachos de Nueva Condomina. A nadie se le olvida que Javier Recio tuvo, en enero de 2024, que repescar a un Loren Burón que él mismo habían tirado fuera unos meses antes, y a Asier Goiria se le amontonaban los fracasos cada vez que intentó mejorar esa zona del campo. Kenneth Soler y Ben Knight abandonaron el cuadro grana sin ni siquiera estrenarse y la apuesta por Davo hace justo un año no pudo salir peor. Por no hablar de Zeka, futbolista llegado el pasado verano y que apenas ha jugado 46 minutos en lo que va de temporada.

Ya no es Asier Goiria director deportivo del Real Murcia. De hecho, ahora mismo el Real Murcia no tiene director deportivo. Tras la salida del vasco, se ha apostado por una comisión deportiva, y esa comisión deportiva, para no perder la tradición, va a inaugurar su primer mercado de fichajes con la contratación de un extremo. Y es que todo apunta a que el jugador catalán Xavi Moreno se convertirá en el primer refuerzo invernal de los murcianistas.

El futbolista de Torrellas de Llobregat, según han publicado en los últimos días distintos medios vallisoletanos, aterrizará en Nueva Condomina cedido por el Real Valladolid, club en el que en los últimos meses ha compaginado su presencia en el equipo Promesas, con el que tiene ficha en Segunda RFEF, con algunas convocatorias con los mayores, llegando a debutar en Segunda. Sin embargo, ese subir y bajar le ha impedido tener regularidad en cuanto a minutos, jugando 36 en la división de plata y 568 en la cuarta categoría.

Habrá que esperar a que el 2 de enero se abra la ventana de fichajes para que se confirme la operación y Xavi Moreno pueda incorporarse a la plantilla de Adrián Colunga, reforzando una posición que hasta el momento lleva el nombre de Pedro Benito. Y es que el gaditano se ha afianzado en un puesto cojo ante las limitaciones físicas de Pedro León y la lesión de Zeka, fuera desde prácticamente la jornada 1.

No lo tendrá fácil Xavi Moreno a la hora de competir con Pedro Benito, y más teniendo en cuenta que el ‘9’ grana vive ahora mismo en un gran momento de forma, de hecho ha sido premiado como el mejor jugador del mes de noviembre.

Atentos a la comisión deportiva

Con Xavi Moreno se estrenará, además, la nueva comisión deportiva del Real Murcia, una comisión que llega para intentar poner remedio a los fracasos de los últimos directores deportivos. Aunque, esta apuesta, a la espera de los movimientos que se vayan realizando en el mercado, tampoco está fuera del punto de mira, especialmente teniendo en cuenta que nadie sabe realmente cuál va a ser el modo de proceder del nuevo equipo de trabajo y quién tomará en último lugar las decisiones.

Lo único que se conoce es que estará formada por Pedro Asensio, que es el nuevo chico para todo en dentro de la estructura deportiva; el técnico Adrián Colunga, Juliano Camaro, recién aterrizado en el club para encargarse del fútbol internacional, y el consejero José Miguel Almagro.

Teniendo que Camaro acaba de llegar de Brasil y posiblemente hasta hace unos días no supiera ni lo que es la Primera RFEF, y el murciano Almagro, como el resto de consejeros, no tiene ningún peso real ni capacidad de decisión, además de que, quitando su etapa como futbolista en los 90, nunca ha trabajado en la estructura de un club de fútbol profesional, todo parece indicar que el peso de este mercado recaerá en Pedro Asensio con la colaboración del propio Felipe Moreno. Y es que aunque el club se ha encargado de no incluir oficialmente al presidente dentro de esa estructura, alguien tendrá que dar el visto bueno a las operaciones que se vayan realizando.