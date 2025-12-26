La euforia por el UCAM Murcia también se traslada a Granada

Granada siempre tendrá un hueco especial en los corazones de los aficionados del UCAM Murcia CB en su historia más reciente. Allí, muchos de ellos pudieron cumplir un sueño cuando el club disputó su primera Copa del Rey por méritos deportivos en 2022. Pero el premio se volvió doble cuando el equipo universitario derrotó en los cuartos de final al Valencia Basket y se enfrentó en semifinales al Barça. Al ser la ciudad andaluza un desplazamiento asequible, fueron bastantes los que condujeron ese mismo día para presenciar algo histórico ese fin de semana.

Y volver a escribir historia es lo que está haciendo precisamente este UCAM Murcia, que ya marcha segundo en la clasificación de la Liga Endesa con nueve triunfos en once jornadas. El conjunto murciano tiene en su mano este sábado (20.00 horas, DAZN) la posibilidad de certificar prácticamente su presencia en la Copa del Rey de Valencia el próximo febrero, y la ciudad de Granada se vuelve a cruzar en su camino.

Y es que una victoria ante el Covirán prolongaría su brillante trayectoria en este inicio de campaña y le permitiría incluso optar a despedir el 2025 siendo el líder de la ACB días más tarde en su duelo ante el Real Madrid, del próximo martes 30 de diciembre. Por eso, ante la buena marcha de los de Sito Alonso, y al ser Granada uno de los desplazamientos más cercanos y cómodos del calendario para los aficionados murcianos, el UCAM no estará solo este sábado.

Y es que el club organizó hace un par de semanas, antes de las victorias ante Joventut y Valencia Basket, un viaje que contaba con un ‘pack’ de autobús más entrada por 20 euros. Los aficionados universitarios agotaron el cupo en cuestión de horas, pero muchos de ellos decidieron que se iban a desplazar y adquirir localidades por su cuenta, a través de la página web del Covirán Granada, para estar presentes en el Palacio de los Deportes de la ciudad nazarí.

Una fórmula que, ante la buena dinámica del equipo en el mes de diciembre, y ante las fechas festivas, también se están añadiendo varios aficionados. Por lo que el UCAM estará respaldado por un buen grupo de seguidores, que podría rondar sobre los doscientos, para su último encuentro lejos de casa del 2025.

Revivirá así sensaciones parecidas a las del play off de hace dos temporadas, cuando cientos de aficionados no dudaron de acompañar al equipo a sus dos encuentros ante el Valencia Basket, en los cuartos de final, en el viaje más corto para los murcianos del calendario en la ACB, y también a los encuentros de semifinales ante el Unicaja de esa temporada disputados en el Martín Carpena.

Y es que este año, a pesar de contar con algunos seguidores en sus encuentros como visitantes en la ACB, el UCAM ha tenido que desplazarse a Girona, Tenerife, Barcelona, Lleida y Burgos. Por lo que el partido en Granada es el de mayor facilidad para viajar en lo que va de curso para sus seguidores.