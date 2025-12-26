Carlos Alcaraz hará el saque de honor en ElPozo-Barça de fútbol sala

ElPozo Murcia recibe este sábado al Barça con el liderato de la liga de primera división de fútbol sala en juego en un partido de homenaje a su exportero Juanjo Angosto, internacional con ambos equipos y que se retiró al término de la pasada temporada. Pero el choque entre murcianos y azulgranas tendrá otro protagonista especial. Y es que, salvo cambio de última hora, Carlos Alcaraz será el encargado de realizar el saque de honor como ya hiciera hace unos días en el partido de Copa del Rey entre el Real Murcia y el Betis. El partido, que corresponde a la última jornada de la primera vuelta, se celebrará en el Palacio de los Deportes a partir de las seis y media y será emitido por Teledeporte.

ElPozo Murcia afronta este partido como líder de la clasificación con 35 puntos tras 13 fechas sin perder -11 victorias y 2 empates. Los murcianos son "ambiciosos" y quieren acabar la primera vuelta primeros", según su entrenador, Josan González, para lo que les valdría hasta un empate, pero al favorecer la diferencia de goles a los culés, una derrota los pondría por detrás de los azulgranas.

Se espera la mejor entrada de la temporada cuando el técnico quiere "construir un equipo campeón, que no sea flor de un día, y no vale con ganar de cualquier forma, sino con el camino" que tienen los 14 jugadores de la plantilla, disponibles por primera vez en la temporada en un partido al que asistirá el exentrenador de ElPozo Diego Giustozzi.

Para el jugador brasileño de ElPozo Marcel, "el homenaje será muy bonito, pero lo primero es el partido y ganar a un rival que está haciendo las cosas muy bien, así que es un gran encuentro", agregó.

Enfrente estará Javi Rodríguez, quien fue igualmente técnico de los murcianos y regresa a la que fue su casa durante año y medio.

"Para mí ha sido un privilegio trabajar con él, el subidón que tuve fue con él y le doy las gracias porque mejoré como jugador a su lado", manifestó Marcel.