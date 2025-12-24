La TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida asciende a la élite con la etiqueta Label

La TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida, prevista para el próximo 1 de febrero de 2026, ha logrado un hito histórico al obtener la etiqueta Label de World Athletics, la federación internacional de atletismo, incorporándose así al selecto grupo de carreras con reconocimiento oficial a nivel mundial. Tras 13 ediciones consolidándose como una de las pruebas más destacadas del calendario nacional e internacional, esta maratón da un paso decisivo hacia la élite global.

El nuevo recorrido, homologado internacionalmente, se caracteriza por su planitud y rapidez, lo que lo convierte en un circuito ideal para que los atletas persigan marcas personales ambiciosas, incluso desafiando los récords mundiales vigentes: 2:00:35 en categoría masculina y 2:09:56 en femenina.

La obtención de la etiqueta Label implica el cumplimiento de estrictos estándares establecidos por World Athletics. Esta distinción asegura altos niveles de organización y calidad, esenciales para optimizar el rendimiento de los corredores, otorga un reconocimiento oficial que eleva el prestigio del evento, exige el respeto íntegro a las normas técnicas y reglamentarias de la federación para garantizar la integridad de la competición, incluye un compromiso firme con la seguridad de los participantes mediante programas antidopaje rigurosos y medidas de protección, y actúa como un sello de profesionalismo que atrae a corredores de élite y aumenta la participación.

Estos requisitos posicionan la prueba murciana como un referente de calidad, beneficiando tanto a organizadores como a atletas.

Para la edición de 2026, los organizadores aspiran a alcanzar los 12.000 participantes en las tres modalidades ofrecidas: maratón completo, media maratón y 10K, todas ellas con homologación internacional. Las inscripciones permanecen abiertas a través de la web oficial (www.maratonmurcia.com).

Entre las novedades de este año figura el traslado de la Feria del Corredor al Centro de Congresos Víctor Villegas, los días 30 y 31 de enero, donde también se habilitará en el exterior una Zona Gastro con propuestas culinarias para el disfrute de miles de corredores y visitantes nacionales e internacionales. La TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida, organizada por el Club Murcia Challenge, se consolida así como un evento deportivo de primer nivel, combinando excelencia técnica con un atractivo turístico en la Región de Murcia.

Su circuito pasa por emblemáticos lugares de la ciudad, ofreciendo a los participantes una experiencia única que une deporte e historia en una ciudad conocida por su hospitalidad y su clima privilegiado en febrero.

Con esta etiqueta internacional, la prueba murciana no solo celebra su madurez tras más de una década de crecimiento sostenido, sino que se posiciona como una cita imprescindible en el calendario mundial del running popular y de élite avalada por sus éxitos más recientes en anteriores pruebas.