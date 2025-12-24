Raieste y Cate, del UCAM Murcia, los reyes del rebote en la ACB

Son varias las aristas que sostienen al UCAM Murcia CB en la cúspide de la Liga Endesa después de estar firmando la que tiene pinta que va a ser la mejor primera vuelta de su historia en la máxima competición. El conjunto universitario, tras sus triunfos ante el Joventut y el Valencia Basket en el Palacio de los Deportes de manera consecutiva, ya suma nueve victorias en once jornadas y está siendo uno de los referentes en varios aspectos del juego de toda la ACB.

Su capacidad ofensiva viene refrendada gracias a su sentido de la colectividad y generosidad en el esfuerzo. Y es que es en estas facetas donde la plantilla que dirige Sito Alonso está marcando diferencias. El UCAM es capaz de dominar los aros, y ahí el alero Sander Raieste y el pívot Emanuel Cate tienen mucha culpa al liderar la clasificación de capturas defensivas y ofensivas de toda la competición.

Sander Raieste, uno de los más destacados del encuentro entre el UCAM Murcia y el Andorra. / ISRAEL SANCHEZ

Hace tiempo que el alero estonio se quito el cartel de ‘estrella fugaz’, porque su protagonismo en el UCAM Murcia no ha pasado de largo después de empezar a marcar diferencias desde la primera jornada. Una grata sorpresa en un conjunto universitario que si en verano perdía a Rodions Kurucs, fichado por el Baskonia, ha vuelto a dibujar el escenario perfecto para que jugadores como Raieste se reencuentren y se destape después de desempeñar un rol muy secundario durante muchas temporadas en Vitoria.

Y es que el estonio, de 26 años y 2,01 metros de estatura, es el jugador que más rebotes defensivos captura por partido en la ACB con una media de 5,4 por encuentro. En este aspecto supera a los interiores Tryggvi Hlinason, pívot del Bilbao Basket, con 5,1 rebotes defensivos por partido, y Devin Robinson, ala-pívot del Casademont Zaragoza, con cinco. Pero es que, Raieste es el segundo que más rebote captura de toda la ACB (defensivos y ofensivos), con una media de 6,7 por encuentro, superando ligeramente los 6,6 de Edy Tavares, pívot del Real Madrid, y con el que se verá las caras el próximo martes 30 de diciembre en el Palacio de los Deportes (21.00 horas).

Emanuel Cate, del UCAM Murcia, durante el encuentro ante el Breogán. / Israel Sánchez

No obstante, el más/menos, una estadística que suele ayudar a medir cuánto ayuda un jugador a ganar partidos, más allá de sus números individuales, el estonio es el mejor de la ACB con un 9,7 por encuentro. Es decir, con Raieste en pista, el UCAM suele anotar casi diez puntos más que sus rivales.

Sin embargo, el secreto de este UCAM reside en el colectivo. Y ahí es donde Emanuel Cate, en su regreso a Murcia después de tres años, está también aportando en esta faceta. El pívot es el mejor en capturas ofensivas de toda la ACB con una media de 2,9 por encuentro, siendo esta una faceta en la que el UCAM está poniendo especial hincapié en su juego desde hace algunas temporadas siendo actualmente el cuarto mejor equipo en este aspecto. De hecho, el alero Will Falk, acabó con 9 rebotes ofensivos el pasado domingo ante el Valencia Basket.