El plan del FC Cartagena para la vuelta de vacaciones

La competición en el grupo II de Primera RFEF -y en todo el fútbol español- está en pausa. Todo se detiene para disfrutar esta semana de las fiestas navideñas y el FC Cartagena aprovecha el parón para descansar. No obstante, no pasará demasiado tiempo hasta que la plantilla albinegra tenga que volver al trabajo a las órdenes de Javi Rey. Para recuperar el tono muscular perdido en estos días libres, el cuerpo técnico planea un intenso regreso interrumpido por la cercanía del primer partido.

Ganó el FC Cartagena para ‘ganarse’ los polvorones y marcharse al parón navideño con media sonrisa en la cara. Sonrisa que no fue completa por lo visto sobre el césped. Poca contundencia arriba, permisividad en defensa y despistes que no se puede permitir un equipo que aspira al ascenso o, al menos, a disputar la promoción.

Con el partido del pasado domingo se despidieron los albinegros hasta el próximo lunes 29. Una semana completa de descanso y desconexión que seguro sentará bien a los hombres de Rey después de lo sucedido durante las últimas semanas. En el vestuario, las dudas en cuanto al juego del equipo y los malos resultados se sumaron a la incertidumbre con respecto al futuro del club y la compraventa inconclusa.

Muchos integrantes de la plantilla han salido de la ciudad de Cartagena para pasar la Navidad con sus seres queridos. Y varios de ellos han publicado imágenes en sus cuentas de redes sociales. El portero Iván Martínez, el centrocampista Luismi Redondo y el delantero Kevin Sánchez, más activos en internet que sus compañeros, se han mostrado familiares desde sus ciudades.

Los jugadores del FC Cartagena en el partido ante el Juventud Torremolinos. / Loyola Pérez de Villegas

Vuelta intensa

Hasta el lunes 29 pueden olvidarse los futbolistas de todo lo relacionado con el FC Cartagena. Esa es la fecha en la que todos los jugadores albinegros deben volver a presentarse en el entrenamiento en la Ciudad Deportiva José María Ferrer antes de las 16.00 horas de la tarde, hora de inicio del entrenamiento. Ese lunes le espera al grupo una sesión un poco más intensa que de costumbre para recuperar el tono muscular perdido. También será fuerte el siguiente entrenamiento, del martes 30, en un plan de recuperación habitual para la alta competición. En la segunda sesión volverá el equipo a su horario natural de entrenamiento, a las 10.00 horas de la mañana.

Ortuño, del FC Cartagena, durante el último partido. / Loyola Pérez de Villegas

Sin descanso el 31 y el 1

El encuentro del día 3 frente al Alcorcón en Santo Domingo (14:15 horas) condiciona el ritmo de los entrenamientos. Es por ello por lo que debe bajar la intensidad la plantilla para no llegar al partido con demasiada carga. Pero también le obliga a no detenerse ni el día de nochevieja ni el día de Año Nuevo. No tendrá descanso la plantilla el día 31 y volverá a entrenar a las 10.00 horas. Les concede Javi Rey a los suyos un poco más de descanso el día 1 de enero para comenzar a entrenar a las 12.00 horas del mediodía.

Regresa al habitual horario el Cartagena al día siguiente, 2 de enero, en su última sesión de ejercicios previa al choque en Alcorcón. Ese mismo viernes tendrá que viajar el equipo hasta la Comunidad de Madrid en autobús para hacer noche y estar listo para el duelo del sábado 3 a la hora de la comida. Tras el desayuno y el usual paseo de activación, los albinegros llegarán a Santo Domingo sobre las 12.oo horas, donde prepararán la disputa del choque.

Enfermería casi vacía

A la vuelta de las vacaciones quiere seguir manteniendo el FC Cartagena su enfermería prácticamente vacía. Y es que, desde la recuperación total del defensa central Fran Vélez, únicamente cuenta Javi Rey con un lesionado. Un Marco Carrascal que apunta al final de temporada para su regreso al césped con optimismo.

Ha sido precisamente el eje central de la defensa el más castigado en cuanto a minutos debido a las ausencias de Carrascal y Vélez. No obstante, se ha mentenido alejado de los contratiempos físicos. Otros jugadores que han superado lesiones en lo que llevamos de temporada han sido Nil Jiménez, Chuca y Pablo de Blasis.

Con 22 de 23 futbolistas disponibles, el Cartagena se plantea reforzar la plantilla en el mercado invernal. Llegará, al menos, un central y un jugador de ataque. También puede haber salidas en la ventana que se abre el próximo 1 de enero y se cierra el 3 de febrero.