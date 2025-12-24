Baloncesto
El Hozono Global Jairis vuelve a repartir ilusión entre los más necesitados
El conjunto de Alcantarilla hace entrega de los juguetes recaudados en su iniciativa del partido ante el BAXI Ferrol
El Hozono Global Jairis hizo entrega ayer de los juguetes recaudados durante su iniciativa ‘Un juguete, una ilusión’ en su pasado encuentro ante el BAXI Ferrol en el Fausto Vicent para ayudar a los más necesitados. Esta acción, que recupera cada año la tradición de ayudar a las familias más necesitadas en Navidad, contó con la colaboración del Grupo Hozono Global, el Ayuntamiento de Alcantarilla, la Federación de Peñas Festeras y Culturales, la Junta de Hermandades y Cofradías Pasionarias, Estrella de Levante, Juguetes Belando, las Hermandades de Gloria y los patrocinadores del club.
La entrega de los juguetes recaudados se realizó en un marco emblemático: el Belén Municipal del Jardín de Campoamor, un lugar lleno de simbolismo navideño que realzó el significado de la iniciativa. Este acto pone el broche de oro a una campaña que busca llevar ilusión y alegría a los hogares más desfavorecidos, demostrando una vez más el compromiso social del Hozono Global Jairis y la generosidad de la comunidad de Alcantarilla en estas fechas tan especiales.
- La avenida Miguel Induráin de Murcia seguirá cerrada por el riesgo de colapso en la estructura
- El Perolo vende una serie completa del primer quinto premio: 'Muy contentos
- Óscar Puente: «A López Miras solo le falta hacerme la ola cuando visito la Región»
- Las pruebas realizadas en el S-81 obligan a realizar ajustes técnicos en la carga de las baterías en Cartagena
- La nueva vida de un murciano tras lograr cancelar una deuda de 65.000 euros: 'Ahora sí tengo ganas de mirar hacia delante
- El año en que se resolvió el misterio del desaparecido Alberto de Casas Nuevas: su cuerpo no presentaba fracturas y siempre estuvo en el monte
- ¿Quién ‘soltó’ a Leonor en su primer vuelo en solitario sobre el cielo de la Región?
- Este es el tiempo que hará en la Región de Murcia para Nochebuena