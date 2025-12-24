El Hozono Global Jairis vuelve a repartir ilusión entre los más necesitados

El Hozono Global Jairis hizo entrega ayer de los juguetes recaudados durante su iniciativa ‘Un juguete, una ilusión’ en su pasado encuentro ante el BAXI Ferrol en el Fausto Vicent para ayudar a los más necesitados. Esta acción, que recupera cada año la tradición de ayudar a las familias más necesitadas en Navidad, contó con la colaboración del Grupo Hozono Global, el Ayuntamiento de Alcantarilla, la Federación de Peñas Festeras y Culturales, la Junta de Hermandades y Cofradías Pasionarias, Estrella de Levante, Juguetes Belando, las Hermandades de Gloria y los patrocinadores del club.

La entrega de los juguetes recaudados se realizó en un marco emblemático: el Belén Municipal del Jardín de Campoamor, un lugar lleno de simbolismo navideño que realzó el significado de la iniciativa. Este acto pone el broche de oro a una campaña que busca llevar ilusión y alegría a los hogares más desfavorecidos, demostrando una vez más el compromiso social del Hozono Global Jairis y la generosidad de la comunidad de Alcantarilla en estas fechas tan especiales.