El ‘All-Star’ solidario de la Fede ya calienta motores

La Federación de Baloncesto de la Región de Murcia anunció los participantes en los Concursos de Mates y Triples del III All-Star ‘Canastas Solidarias’, que se disputará este domingo 28 de diciembre en Archena a partir de las 17:00 horas. En mates competirán Germán García (AD Costera Sur), Dani Navarro (Molina Basket) y Junior Diop (UB Archena); en triples, Rocío Cortés (Ruiz Re CB Lumbreras), Alejandra Sánchez (Melilla Ciudad del Deporte La Salle), Bego Rodríguez (Heygaz Molina Basket), Juan Carlos Marín (Aceitunas Fruyper AD Costera Sur), Raül Timoner (Ciudad Molina Basket) y Javi Ruiz (mito archenero).

El evento mantiene su carácter solidario: la entrada requiere al menos un kilo de alimentos no perecederos para Cáritas Región de Murcia, con colaboración del Ayuntamiento de Archena y otros patrocinadores. Estos concursos servirán como previa al partido mixto entre los equipos GESA Verde y GESA Azul, en una jornada que combina espectáculo con solidaridad y que busca repetir el éxito de ediciones anteriores.