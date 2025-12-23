Tres buenas noticias para el Cartagena de Javi Rey antes del parón

El encuentro del pasado domingo frente al Juventud de Torremolinos no fue el mejor del Fútbol Club Cartagena este curso pese a lo abultado del marcador (3-0). El cuadro albinegro no mostró su mejor cara y Javi Rey, siempre crítico con el juego del equipo, lo reconoció. «A nivel táctico, el partido ha sido muy malo, pero muy, muy malo», expresó en caliente tras el choque. No obstante, a pesar de los errores que cometió el conjunto portuario y que dejaron un sabor de boca un tanto agridulce, también dejó el partido tres buenas noticias en tres nombres propios: Fran Vélez, Nil Jiménez y Alfredo Ortuño.

La planificación de la plantilla del FC Cartagena el pasado verano cuenta con varios problemas que complican la vida al entrenador albinegro en la búsqueda del objetivo. Objetivo que no es otro que recuperar la categoría perdida unos meses atrás. El cuadro portuario lucha por regresar al fútbol profesional, pero no va sobrado de calidad, efectivos ni alternativas. Es por ello por lo que necesitará fichajes en invierno, pero, mientras llegan, cualquier aportación es buena. Y más en un momento de dudas.

Atravesaba el equipo del Cartagonova un mal momento con tres derrotas consecutivas entre liga y Copa del Rey cuando llegó la visita del Juventud de Torremolinos. Un rival que tuvo una muy discreta actuación en tierras cartageneras, pero que ha logrado buenos resultados en su temporada de debut en la categoría como las victorias frente al Ibiza (3-0) y Sanluqueño (0-2) o los empates en Elda (3-3) o Marbella (1-1). Independientemente de su nivel, tres figuras albinegras sobresalieron en el partido y sorprendieron por lo que se esperaba de ellos.

La primera sorpresa estuvo en la zaga. Porque Fran Vélez apenas había disputado 34 minutos esta temporada, siendo el futbolista con menos participación de toda la plantilla con la excepción de un Marco Carrascal lesionado prácticamente para toda la campaña.

El zaguero catalán dio empaque al equipo desde atrás con 9 recuperaciones, 2 despejes y 4 duelos ganados. Mantuvo la precisión en el pase por encima del 90 por ciento y encontró los espacios jugando en largo cuando así se lo pidió el entrenador con 8 pases precisos de 10 intentos.

Más allá de las estadísticas, la buena noticia está en su regreso al césped. La mala suerte había golpeado al defensa con dos lesiones casi consecutivas que sólo le habían permitido participar en un encuentro este curso. Se lesionó durante la pretemporada y estuvo fuera dos meses para sumar un mes y medio más después de jugar media hora en Teruel.

Con Marco Carrascal fuera de combate, la reaparición de Fran Vélez se torna imprescindible para mantener el nivel competitivo en defensa y poder rotar a Imanol Baz y Rubén Serrano, que han pasado los primeros cuatro meses de competición sin recambio. Tendrá que decidir la nueva comisión deportiva -aún por conformar- si confía en que Vélez se mantendrá sano durante la segunda mitad de la temporada.

La segunda buena noticia estuvo en Nil Jiménez. Casi nadie contaba ya con él a la vista del buen nivel de Nacho Martínez en el lateral izquierdo y la poca confianza que había mostrado Javi Rey en él. Tras jugar algunos minutos en el inicio del curso, había desaparecido durante muchas semanas, pero volvió ‘obligado’ por la sanción de su compañero. Dio dos asistencias y fue uno de los mejores argumentos en ataque del Cartagena, llegando al área rival en repetidas ocasiones. Si Rey puede contar con él, el cuadro albinegro tendrá más alternativas en una temporada que se puede hacer larga.

Por último, Alfredo Ortuño volvió a marcar, igualando así los goles de Chiki con muchos menos minutos disputados. El yeclano está en el ocaso de su carrera y su aportación al equipo puede ser limitada, pero su profesionalidad y su reivindicación son la esencia que Javi Rey quiere recuperar para su FC Cartagena.