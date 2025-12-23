Los ‘repetidores’, mejor que los fichajes en el Real Murcia

Inicia el Real Murcia sus vacaciones navideñas en un momento espectacular. Desde la llegada de Adrián Colunga al banquillo murcianista, el Real Murcia se ha convertido en un martillo pilón. Solo el Sabadell, que se impuso en Nueva Condomina (0-1), y el Teruel (0-0) han sido capaces de sacar puntos a los murcianistas en las ocho jornadas que ha estado al mando el técnico asturiano. Y ese ritmo frenético, con hasta seis victorias ligueras en ese tramo de la competición en el Grupo II, ha permitido al Real Murcia acabar 2025 en zona de play off, algo impensable hace solo un par de meses.

Los mismos futbolistas que con Etxeberria no ganaban ni un partido; ahora viven un momento dulce. Pero dentro de la plantilla, hay jugadores que están rindiendo más que otros. Y es que el paso al frente dado por el equipo grana en estos dos últimos meses está sobre todo fundamentado en el paso al frente dado por los que ya formaban parte del vestuario en la temporada pasada. A la espera de que los fichajes veraniegos de Goiria empiecen a ser importantes de verdad -esta sigue siendo la asignatura pendiente de Colunga-, los ‘repetidores’ se han conjurado para sacar al Real Murcia del pozo del descenso y dar esperanzas a la afición murcianista.

Porque, aunque ahora hay más regularidad en el juego y hay menos errores individuales, si tenemos que poner nombre a esta ascensión espectacular del Real Murcia, ese nombre sería el de futbolistas como Gazzaniga, Jorge Mier, David Vicente, Pedro Benito y Alberto González, además del jugador del filial Héctor Pérez, que se ha convertido en el remedio al quebradero de cabeza que provocó durante algunas semanas las bajas en el centro de la defensa.

Jorge Mier, en quinta

Llama la atención ahora mismo el gran nivel que está ofreciendo Jorge Mier. No solo se ha convertido en la solución al boquete generado en la banda izquierda ante las dudas dejadas por Cristo Romero, es que en este final de año, todo parece girar alrededor del ovetense, que ha dado un paso al frente para echarse al equipo en la espalda, y cada jornada que pasa se nota más su presencia. Ante el Betis fue uno de los mejores y frente al Europa, además de abrir el marcador en el minuto 9, se convirtió junto a Cristo Romero en una pesadilla para los visitantes.

Hasta 1.160 minutos suma ya, dando siempre el callo, incluso cuando las cosas en defensa se pusieron feas por las numerosas bajas, pero por encima de los minutos está su rendimiento. Y es que el pasado curso -se incorporó a la disciplina grana en verano de 2024-, también tuvo mucha participación, llegando a jugar por la izquierda como ahora, sin embargo, pocas veces tuvo actuaciones tan destacables, llegando a cuestionarse su renovación, cuando para la banda derecha ya estaba David Vicente.

Pues Colunga ha conseguido, copiando el librillo de Fran Fernández, que tanto el oventense como el aragonés sean importantes dentro del once, solucionando además la falta de rendimiento de Cristo Romero como lateral izquierdo. De ahí, que Vicente aparezca por la derecha, y Mier esté siendo el mejor recurso posible por la derecha.

Están tirando del carro David Vicente y Jorge Mier en una defensa en la que es imprescindible Alberto González -solo se ha perdido tres partidos por lesión- y en la que Héctor Pérez ha subido del filial para quedarse. Y esa mejoría defensiva, a la que también ha contribuido un Gazzaniga al que incluso Etxeberria llegó a condenar al banquillo, la ha agradecido un cuadro grana que ha dejado atrás un tramo en el que era un auténtico coladero.

Benito, MVP de noviembre

Otro de los nombres que está dando mucho que hablar para bien en estas últimas semanas es el atacante Pedro Benito, otro de los futbolistas que sigue del pasado curso. A la espera de que Colunga logre que Ekain y Álvaro Bustos sean verdaderos protagonistas en el juego, nadie duda ya de lo que necesita el Real Murcia al gaditano, que encima este domingo recibía el premio al mejor jugador de la Primera RFEF en este mes de noviembre. Y lo celebró marcando el segundo tanto frente al Europa, cuarto gol que ha sumado desde que Colunga se hizo cargo del equipo. De hecho, en estas últimas semanas tiene mejor dinámica goleadora que Flakus.

Mientras que el gaditano ha marcado al Europa, Cádiz (Copa del Rey), Antequera y Nástic; el esloveno, desde la llegada del técnico ovetense al banquillo, solo lleva tres -dos ante el Betis Deportivo y uno contra el Nástic-, acumulando ocho encuentros sin marcar.

Necesita el Real Murcia más de Flakus -5 goles-, como necesita mucho más los fichajes veraniegos que llegaron como primeras espadas y que no están dando el rendimiento esperado. Moyita, por ejemplo, suma más jornadas en la enfermería que en el campo; Álvaro Bustos ha ganado regularidad en cuanto a minutos con Colunga, pero apenas ha dejado unos pocos chispazos, y lo mismo ocurre con Ekain y Cristo Romero. Dudas también ha transmitido y muchas Antonio David, pese a acumular titularidades en este mes; y poco se puede hablar de los dos fichajes más decepcionantes. Y es que tanto Schalk como Zeka están prácticamente inéditos por sus continuos problemas físicos.