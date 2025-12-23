Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad en MurciaPremios Lotería en MurciaComprobar Lotería de Navidad 2025Altercados Real Murcia - EuropaMinistra de Educación en Murcia
instagramlinkedin

Fútbol

Real Murcia y UCAM vuelven a jugar por la caridad

Los dos clubes murcianos reeditan por quinto año consecutivo el partido amistoso benéfico en favor de Cáritas

Representantes de los dos equipos, Cáritas y el Ayuntamiento de Murcia posan junto con el cartel del partido

Representantes de los dos equipos, Cáritas y el Ayuntamiento de Murcia posan junto con el cartel del partido / Prensa UCAM Murcia

Alfonso Asensio

Alfonso Asensio

El UCAM Murcia CF y el Real Murcia CF vuelven a jugar, aprovechando el parón de la competición oficial, el tradicional encuentro benéfico que cada Navidad une a los dos equipos en favor de la caridad. El encuentro tendrá lugar el próximo martes 30 de diciembre a las 16.00 horas de la tarde en La Condomina y contará con un precio solidario de 5 euros para adultos y 3 euros para niños que irán destinados íntegramente a la asociación Cáritas.

Representantes del conjunto grana y de los universitarios se han dado cita en la sala de catas de Estrella Levante, patrocinador del evento, para presentar el cartel oficial del encuentro, que también cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia. Desde allí han anunciado el horario del choque, los precios de las entradas y han trasladado el sentir de cada club.

Álvaro Buendía, consejero del Real Murcia, ha destacado que "para el Real Murcia es un orgullo jugar un año más este partido por una buena causa". Por la parte universitaria, Pablo Rosique ha expresado que el conjunto azuldorado está " encantado de formar parte de esta fiesta del fútbol y ojalá que, por medio del deporte, podamos hacer que mucha gente se beneficie de este partido".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents