El Real Murcia se acerca un poco más a su Ciudad Deportiva

El Ayuntamiento dio el primer paso para la construcción de una ambiciosa Ciudad Deportiva entre las pedanías de Churra y Cabezo de Torres; espacio que el Real Murcia Club de Fútbol ya ha solicitado para ubicar allí su futura escuela. En concreto, el alcalde, José Ballesta, anunció el inicio formal de la ordenación urbanística del terreno en el que se ubicará, de más de 227.000 metros cuadrados (m²).

Ya el pasado viernes la Junta de Gobierno aprobó el ‘Avance del Plan Especial’, que será ahora sometido a consulta pública. Este tiene como objetivos principales definir la localización del conjunto de equipamientos deportivos y dotaciones públicas; precisar la red viaria interior y las conexiones con las diferentes avenidas de la zona norte; delimitar zonas edificables, espacios libres, aparcamientos y áreas verdes, y delimitar los usos y edificabilidades.

Durante un mes el Consistorio estará abierto a la presentación de sugerencias por parte de la ciudadanía y, entretanto, se iniciará el procedimiento de evaluación ambiental. En este sentido, el Plan establece medidas obligatorias de renaturalización urbana, como cubiertas vegetales o ajardinadas; reutilización de aguas pluviales y grises con tanques de tormenta; producción fotovoltaica integrada, pavimentos permeables y una urbanización verde continua que «convierte el ámbito en una gran infraestructura ambiental al servicio de la ciudad», señalan sus impulsores.

El proyecto también incluye la construcción de un parque o jardín inundable de 23.387 m². En lo que respecta al equipamiento deportivo, se dedicarán 12.653 m² de suelo a centros de tecnificación y alto rendimiento, grandes pabellones cubiertos, clínicas de medicina deportiva, residencias para deportistas y técnicos, formación, investigación, federaciones y congresos vinculados al deporte. Por otro lado, 130.191 m² serán destinados prioritariamente a instalaciones deportivas al aire libre y de baja densidad: campos de fútbol, pistas polideportivas, atletismo, piscinas exteriores, gimnasios, centros de entrenamiento y edificaciones de apoyo.

Para el regidor murciano, este «trámite necesario», que supone la ordenación de más de 227.000 metros cuadrados en un lugar estratégico entre las avenidas Juan de Borbón y Reino de Murcia, permitirá a la capital del Segura situarse «a la vanguardia de las instalaciones deportivas más modernas, a la altura de lo que se merecen nuestros vecinos».

Un plazo no inferior a 3 meses

Asimismo, tras avanzar en este proceso, no se espera que se puedan llevar a cabo los trabajos sobre el terreno en un plazo que inferior a tres meses. «La concesión, que estaba solicitada por el Real Murcia, lógicamente estaba condicionada a la ordenación para que las instalaciones deportivas se acomoden a lo aprobado. El momento importante para otorgar esa concesión es la aprobación inicial de este Plan Especial, que es el que permite comenzar las obras», explicó ayer el alcalde José Ballesta.

«No un plazo inferior a tres meses es el que estimamos para llegar a esa aprobación inicial, a partir de ahí se puede tramitar la concesión y se pueden comenzar las obras. Estamos hablando de unos plazos muy razonables, porque el momento importante era la ordenación para acompasar la concesión y eso es lo que llevó a cabo la Junta de Gobierno el pasado viernes», explicó Ballesta.

El Plan Especial estructura su desarrollo en dos grandes fases. En la primera, con 148.600 metros cuadrados, se encuentran enmarcados los terrenos de titularidad prácticamente municipal y disponibilidad inmediata, que incluyen el vial estructurante norte-sur, el Parque de Distrito/Jardín Inundable y las principales parcelas deportivas del sector oeste, con conexión directa a la Avenida Reino de Murcia.

En la segunda, con unos 78.726 metros cuadrados, los terrenos de la cornisa este, vinculados a la incorporación progresiva de suelos y al desarrollo de los sectores colindantes, con conexión a la Avenida Juan de Borbón.

Un ‘sueño’ perseguido por el club grana

La Ciudad Deportiva es uno de los proyectos que el Real Murcia lleva más tiempo queriendo que se haga realidad. En mayo de 2024 fue cuando se presentó este propósito durante un acto en Nueva Condomina, en el que estuvieron presentes tanto Felipe Moreno, presidente de consejo de administración del club grana, y el alcalde José Ballesta, donde se presentaron un espacio con seis campos de fútbol: dos de césped natural y medidas FIFA dedicados al primer equipo y otros dos de césped artificial de alta generación polivalentes para el segundo equipo que podrán utilizarse para acoger otras actividades.