Fútbol

El Real Madrid hace oficial la cesión de Endrick al Lyon hasta el final de la temporada

Endrick, en el Talavera - Real Madrid de la Copa del Rey.

Endrick, en el Talavera - Real Madrid de la Copa del Rey. / AFP7 vía Europa Press

EFE

Madrid

El Real Madrid ha anunciado este martes la cesión de delantero brasileño Endrick al Olympique de Lyon francés hasta el final de la presente temporada, el 30 de junio de 2026.

