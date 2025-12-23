Fútbol
El Real Madrid hace oficial la cesión de Endrick al Lyon hasta el final de la temporada
EFE
Madrid
- Óscar Puente: «A López Miras solo le falta hacerme la ola cuando visito la Región»
- La nueva vida de un murciano tras lograr cancelar una deuda de 65.000 euros: 'Ahora sí tengo ganas de mirar hacia delante
- La nueva ministra de Educación es persona non grata en Murcia
- El Perolo vende una serie completa del primer quinto premio: 'Muy contentos
- La avenida Miguel Induráin de Murcia seguirá cerrada por el riesgo de colapso en la estructura
- Lotería de Navidad Murcia 2025 | Cartagena y San Pedro del Pinatar, agraciados con el tercer premio: 'Hemos vendido a muchos extranjeros de los cruceros
- Medio centenar de hinchas violentos del Europa hacen destrozos en el tranvía y atacan a aficionados del Murcia antes del partido de Liga
- El polígono junto a Amazon en Murcia toma cuerpo con la obra de urbanización