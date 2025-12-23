La profecía de Sito Alonso se hace realidad en el UCAM CB

Allá por el mes de mayo, Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, empezó a hablar de fin de ciclo del equipo que había sido subcampeón de la liga ACB. Pero también lanzó un mensaje que en su momento sonó a farol: «Vienen cosas acojonantes, esto es un no parar». Un mes después, en una rueda de prensa de balance de la temporada recién finalizada, lanzó otra profecía: «Lo que va a pasar no os lo podéis ni imaginar». Se conoció nada más terminar la competición que muchos jugadores importantes que habían hecho historia ya no iban a estar en la plantilla. Después llegó el jarro de agua fría del traspaso de Rodions Kurucs. Y para sustituir a los que se marchaban, el club fichaba a otros desconocidos para el gran público y a un pívot que generaba muchas dudas por su historial de lesiones.

Pero en solo tres meses de competición, la profecía de Sito se ha hecho realidad. El equipo está ya virtualmente clasificado para la Copa del Rey. De hecho, si gana el sábado en Granada, la dejará sellada. Presenta un balance de nueve victorias y solo dos derrotas, el mejor arranque en la competición en la máxima competición y a la altura de los firmados en alguna ocasión en la segunda categoría. El UCAM enamora a todos los espectadores que pasan por el Palacio -ante el Valencia se colgó el cartel de no hay billetes, otro hecho histórico en liga regular sin que el Real Madrid sea el rival-. En el Palacio han caído ya el Baskonia, el Joventut y el Valencia, y a domicilio, el Barcelona. El equipo acumula en estos momentos una racha de siete triunfos consecutivos entre ACB y FIBA Europe Cup. Pero para que se haya cumplido la profecía del entrenador, hay muchas claves.

Resiliencia

Tras cada golpe, el UCAM se ha levantado con más fuerza. El primero los sufrió en pretemporada, cuando se conoció que Kaiser Gates caía lesionado de gravedad. Llegó un novato, Zach Hicks, que no ha estado a la altura del estadounidense, pero esa ausencia el equipo y el entrenador la han tapado con solvencia. Después llegó el palo de la eliminación en la previa de la Basketball Champions League. Y el equipo también se repuso firmando un notable inicio en la ACB pese a tener un calendario muy complicado en las cinco primeras jornadas, que acabó con 4-1.

Compromiso

Toda la plantilla, sin excepción, ha mostrado hasta la fecha su responsabilidad con el colectivo. Y hay apartados estadísticos que lo demuestran. El primero es la defensa. No hay ningún equipo que reciba menos puntos por jornada que los universitarios, que están en 79. Otro es el rebote. Los murcianistas lideran las capturas con 40,09 por encuentro. También son los que mejor defienden su aro, con 28, y en ataque son cuartos con 12,09. Y aquí hay que detenerse en dos jugadores que sin ser interiores se han convertido en capitales. El mejor es Sander Raieste, con 6,7, que es segundo en el ranking por delante de Edy Tavares, Zach Hankins y Bojan Dubljevic. Es el único jugador que no juega de pívot entre los trece mejores. Y si al esloveno le unes exhibiciones de esfuerzo como la realizada por Will Falk ante el Valencia, que se fue hasta los 14 con 9 ofensivos, el cóctel es explosivo.

Reparto de minutos

No es Sito Alonso un entrenador que suela utilizar once o doce jugadores en cada partido. Pero esta temporada sí que está dosificando mejor los esfuerzos. Quien más juega es Dylan Ennis, con 23:34, pero su media con respecto a la campaña pasada se ha reducido en casi cuatro. Después están David DeJulius, con 23:30, Toni Nakic, con 22:58, Sander Raieste, con 21:51, y Emanuel Cate, con 20:21. Además, tener catorce jugadores en plantilla y disputar una competición europea de inferior nivel a la Basketball Champions League, ha permitido al técnico llevar a cabo un turno de rotaciones que le permite afrontar con más frescura los encuentros de la ACB. Porque no solo hay que tener en cuenta los esfuerzos en la pista, sino también el desgaste en los desplazamientos, puesto que el UCAM no se puede permitir el lujo de realizarlos en vuelos chárter, sino que debe realizarlos en comerciales.

Un equipo imprevisible

Cuando Devontae Cacok no puede jugar por lesión, Emanuel Cate aparece para firmar una actuación estelar. Cuando DeJulius está mermado por una gripe, Michael Forrest se convierte en la pesadilla del rival y se va hasta los 30 puntos, como ocurrió ante el Valencia. Cuando Toni Nakic está fuera, todos tiran del carro para suplir esa carencia en el puesto de ala pívot, sobresaliendo el espíritu guerrero de Falk o de Sander Raieste, el más regular de todos. Y siempre, unas veces con más acierto y otras con menos, el equipo encuentra el equilibrio que le aportan Ennis, Jonah Radebaugh y Howard Sant-Roos, quien esta temporada, con menos minutos, está rindiendo a un nivel superior. Todos los jugadores, incluso Hicks, han sido importantes en algún momento, y ello provoca que el UCAM sea imprevisible.

Adiós a la fragilidad casera

Los partidos en el Palacio se convirtieron el curso pasado en una pesadilla en la segunda vuelta. El equipo ganaba fuera, pero lo tiraba todo por la borda ante su gente. Esta temporada no ha ocurrido así. Solo ha perdido en casa frente al Breogán en una mala tarde. Y fuera está a la altura del Real Madrid tras caer solo en la pista del Tenerife. Y ahora le viene un calendario complicado lejos, puesto que de los cuatro próximos partidos, tres serán a domicilio. El primero, este sábado en Granada, para tres días después recibir al Real Madrid en el único compromiso casero hasta el 17 de enero. Después tendrá que viajar a Las Palmas para enfrentarse al Gran Canaria el 3 de enero, y la siguiente jornada comparecer en Bilbao.