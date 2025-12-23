El nuevo entrenador de Alcaraz rompe su silencio

La preparación de Carlos Alcaraz para el inicio de la temporada se ha visto claramente alterada por el adiós de Ferrero. Están siendo días muy movidos para él y para su entorno, pero es consciente de que no puede perder el rumbo. El de El Palmar aprovecha los últimos días de diciembre para trabajar en Murcia junto a su nuevo entrenador principal: Samu López.

Samu ha vivido alejado de todo el revuelo generado por la ruptura Alcaraz-Ferrero. Todavía no se había pronunciado al respecto, consciente de que él no era el protagonista de la historia, y se ha centrado en dirigir la pretemporada del jugador de El Palmar. Cinco días después del anuncio, el técnico de Charly publicó un post en Instagram con el siguiente mensaje.

«Primera semana de pretemporada completada. Tras superar el chequeo médico, arrancamos con buenas sensaciones, mucho trabajo y compromiso. Seguimos entrenando con ilusión, ambición y unidad, enfocados en crecer día a día y seguir haciendo historia en este deporte», comentó Samu, centrándose en los aspectos deportivos de Carlos Alcaraz. El alicantino todavía no se ha pronunciado sobre el tema del momento.

De manera inesperada, Samu López se ha encontrado con un escenario muy distinto al que se hubiera imaginado. La próxima temporada estaba definida con una estructura muy similar a la de 2025, con Ferrero y él turnándose en algunos torneos y acudiendo ambos a las citas grandes. Aun así, los problemas contractuales entre Alcaraz y Juanki han tenido consecuencias también en sus funciones.

Cuando se anunció la marcha de Juan Carlos Ferrero, el entorno de Alcaraz se planteó la incorporación de un entrenador principal. Las informaciones desvelaron que se habían ofrecido hasta cinco técnicos, pero ninguno acabó de convencer en el equipo. Una de las condiciones principales era trabajar en Murcia, lugar donde el número uno del mundo tiene ubicada su propia academia de tenis.

Finalmente, será Samu López el entrenador principal de Carlos Alcaraz en 2025. O esa es la intención si el rendimiento del murciano es similar al de este año. También se ha hablado de la posibilidad de incorporar, durante el curso, a un mentor que ayude en la preparación para algún comienzo de gira o torneo grande. Aun así, Charly tendrá este año un solo técnico, a diferencia de los dos en los últimos meses.

Corea y Australia

Las Navidades serán los días finales de tranquilidad para el equipo. Pocos días después de que 2026 asome la cabeza, tocará viajar a Corea del Sur, donde Carlos se verá las caras con Jannik Sinner en un partido de exhibición. Será el primer duelo del año entre los dos mejores tenistas del mundo y una buena prueba para saber a qué nivel se encuentran, con el Open de Australia a la vuelta de la esquina.