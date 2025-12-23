Iris Tió, una histórica sirena de oro

Con apenas 22 años, Iris Tió (Barcelona, 2002) escribió su nombre en la historia del deporte español. La nueva líder del equipo nacional de natación sincornizada consiguió este verano en los Mundiales de Natación de Singapur lo que jamás nadie antes había logrado -ni siquiera en la época dorada de la 'sincro' de Gemma Mengual, Ona Carbonell y Andrea Fuentes- al colgarse el oro en la disciplina de solo artístico (además de otras dos categorías).

Fue, concretamente, su interpretación de l'Hymne à l'Amour de Céline Dion la que la consagró a finales de julio de 2025 como la mejor nadadora sincronizada del mundo, pero su éxito fue aun mayor al finalizar su participación en dicha competición subiendo al podio en todas las categorías que disputó. Oro en dúo femenino libre (junto a Lilou Lluis), en dúo libre mixto (junto a Dennis González), y en solo libre, y bronce en la rutina acrobática por equipos, la rutina libre y en el solo femenino técnico. En total, en esa convocatoria, la selección española terminó con nueve medallas.

Entrevista a Iris Tió / Dani Barbeito

La que asumiera el rol de promesa de la 'sincro' un par de años atrás, demostró en Singapur que está lista para asumir un liderazgo con el que lleva años soñando y así se lo reconoció un par de meses más tarde la Federación Europea de Natación galardonándola como la mejor deportista acuática del año. "Mi sueño es llegar a ser la líder del equipo español de natación artística como en su día fueron Ona Carbonell, Gemma Mengual o Andrea Fuentes. Creo que poco a poco lo estoy haciendo a mi manera y con mi camino", aseguraba a este diario pocos días antes de partir al Mundial. Y es que en realidad, su liderazgo es distinto a los que habían mostrado antes otras nadadoras.

Cambio de era

Parte del éxito de esta nueva era ha venido de la mano de un cambio de mentalidad dentro y fuera de la piscina. Lejos ha quedado la metodología del estricto sufirmiento como método para llegar a o más alto. La exigencia sigue siendo altísima, pero los métodos, han evolucionado de la mano de Andrea Fuentes. El proyecto español ha sabido reconstruirse tras el cambio de ciclo internacional bajo los mandos de Fuentes con un carácter rompedor desde el primer momento. Apostando por acrobacias nuevas, movimientos fuera de lo convencional y mensjaes en sus actuaciones, la nueva era de la sincronizada española ya despunta entre las mejores.

Dennis Gonzalez y Iris Tio compiten en Singapur. / Associated Press/LaPresse / LAP

Iris lllegó con 16 años al equipo nacional absoluto bajo el mando de Mayuko Fujiki, que vio en ella un futuro prometedor. Por aquél entonces, le faltaba algo de carácter para poder competir con las mejores pero ha ido trabajando duro para dejar la compasión fuera del agua y tener el empuje necesario para imponerse sobre todo lo demás. A iris le faltaba confiar en sus posibilidades y creerse capaz de asumir el rol que le estaba predestinado.

Sensibilidad musical

Es fácil contagiarse de la alegría que desprende Iris o de la ilusión que transmite cuando habla de sus ejercicios en la piscina. Es atenta, cercana y dulce y comparte con sus compañeras mucho más que las coreografías. "Tenemos mucha conexión dentro y fuera del agua", resumía Iris su relación con su pareja de dúo mixto y el nadador el que está llamado a liderar la revolución masculina de la natación sincronizada, su compañero Dennis González. La química en esta disciplina es necesaria para triunfar y entre ellos es evidente.

La plasticidad de sus movimientos, su sensibilidad musical y elegancia en la piscina han convertido a Iris Tió en el nuevo referente mundial de la disciplina y, desde este verano, en la mujer a batir. A pesar de que Singapur se convirtió en el punto de inflexión de su corta pero fructífera carrera, Iris planta cara al 2026 con nuevos retos entre ceja y ceja.

Dennis Gonzalez y Iris Tióposan con sus medallas tras la final de dúo mixtoen el campeonato mundial de Singapure, en julio pasado. / FAZRY ISMAIL / EFE

En el horizonte se otea ya el Europeo de París 2026 y, a más largo plazo, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en los que España está llamada a destacar. Desde que a los 16 años, con un bronce en Gwangju 2019, empezara a conocerse el nombre de esta sirena de oro, ha subido un total de 25 veces ya al podio entre Mundiales, Europeos y Juegos Olímpicos, con el glorioso bronce por equipos en París 2024 y su carrera no ha hecho más que empezar.